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Белозерцев поздравил пензенских аграриев и промышленников с праздником

14 октября в 10:41 188 просмотров

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поздравил работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности с профессиональным праздником.

«Сегодня Пензенская область занимает лидирующие позиции в Приволжском федеральном округе по большинству направлений развития аграрного сектора. И в этом — ваша большая заслуга.

Мы всегда будем поддерживать сельских товаропроизводителей. У нас есть все возможности для того, чтобы сельскохозяйственная отрасль вышла на новый уровень выпуска конкурентоспособных продовольственных товаров, стала еще более привлекательной для инвесторов, внесла достойный вклад в укрепление социально-экономического потенциала Сурского края.

Для этого необходимо активнее использовать инновационные технологии, повышать эффективность аграрного производства и переработки, настойчивее вводить в оборот неиспользуемую землю.

Уверен, что успешное решение этих стратегических задач нам вполне по силам. Пензенцы любят родную землю, умеют работать на совесть и, приумножая прекрасные традиции крестьянского труда, добиваются достойных результатов», — отмечается в поздравлении.

Глава региона пожелал пензенским промышленникам и аграриям крепкого здоровья, благополучия, счастья, удачи во всех делах и начинаниях, новых свершений на благо России и Пензенской области.

Фотография: http://pnzreg.ru/news/ot-pervogo-litsa/111636/

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