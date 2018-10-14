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Жители 30 домов в Заре два дня сидят без воды из-за прорыва на сетях

14 октября в 13:33 244 просмотра
, чтобы разобраться в жалобе местных жителей об отсутствии воды в 30 двухэтажных домах на улицах Юбилейной и Молодежной.

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14 октября мэр Пензы Виктор Кувайцев выехал в Зарю, чтобы разобраться в жалобе местных жителей об отсутствии воды в 30 двухэтажных домах на улицах Юбилейной и Молодежной.

По словам пензенцев, уже двое суток они испытывают неудобства из-за перебоев с водоснабжением. Специалисты МУП «Заря», на балансе которого находятся инженерные сети, доложили мэру, что после проведения аварийно-восстановительных работ и заполнения системы образовался повторный прорыв. Сейчас ликвидируются последствия утечки.

«Принимая во внимание изношенность сетей, рассмотрите возможность замены проблемного участка. Жителей своевременно информируйте об отсутствии услуги и сроках завершения работ по ее восстановлению», — поручил начальнику управления по делам ГОЧС города Алексею Михайлову и представителям администрации Октябрьского района Пензы градоначальник.

Он призвал устранить прорыв в течение дня, сообщает пресс-служба мэрии.

Фотография: http://www.penza-gorod.ru/news/viktor_kuvaytsev_potreboval_vosstanovit_vodosnabzhenie_v_mikrorayone_zarya/

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