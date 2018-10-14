На ул. Попова завершается капитальный ремонт дороги

14 октября мэр Виктор Кувайцев осмотрел улицу Попова, где завершаются работы по капитальному ремонту в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги».

Замглавы администрации города Магомед Агамагомедов сообщил мэру, что на данном этапе завершается мощение тротуаров бетонной плиткой и обустройство наружного освещения, нанесение разметки и установка знаков дорожного движения.

«Пешеходный переход возле гимназии № 53 должен быть современным, хорошо освещённым, оборудованным разметкой и искусственными неровностями. Речь идет об обеспечении безопасности наших детей, — подчеркнул Виктор Кувайцев.

Также он порекомендовал отгородить парковку возле рынка, чтобы не допустить размещения автомобилей на тротуаре, прилегающем к зеленой зоне.

Подрядчик должен выполнить все объемы в рамках контракта до 1 ноября текущего года, напоминает пресс-служба мэрии.