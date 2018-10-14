В 2019 году в ряде стран введут новые налоги для туристов

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Lonely Planet, с 7 января и для туристов, и для жителей Японии будет веден новый налог на выезд — 1000 иен (около 8,9 доллара США, или 600 рублей). Он будет автоматически включен в стоимость билетов. Новшество не коснется детей до двух лет и транзитных пассажиров, проводящих в Японии менее суток.

Хорватия увеличит ежедневный туристический налог на 25% в пиковый сезон. Он возрастет примерно на 8−10 кун, то есть примерно на 30 центов США, или 20 рублей.

А вот Новая Зеландия введет налог в 35 долларов США (более 2300 рублей), его будут взимать на границе. От него освободят лишь жителей Австралии и островов Тихого океана. Ожидается, что законопроект будет принят к середине 2019 года.

Также с 2019 года на португальском курорте Алгарве в высокий сезон — с марта по октябрь — с каждого туриста за сутки проживания будут взимать по 1,5 евро, отмечает РИА Новости. Это не коснется путешественников, проживающих в отелях и хостелах более семи ночей, а также детей до 12 лет.