Председатель Союза потребителей России Петр Шелищ специально для « Российской газеты » посчитал, какую еду и в каком объеме можно купить на 3,5 тысячи рублей, а также хватит ли ее на месяц.

По данным Росстата, россиянин потребляет в год в среднем 99 килограммов хлебобулочных изделий по средней цене 69 рублей за килограмм, 59,5 килограмма картофеля по 22 рубля, 104 килограмма овощей по 20 рублей (в расчет берутся лук и капуста), 72,5 килограмма фруктов и ягод по 90 рублей (яблоки), 88 килограммов мяса и мясопродуктов по 126 рублей (курица), 252 килограмма молока и молочных продуктов по 53 рубля за литр (питьевое молоко), 228 яиц по 5,5 рублей за штуку, 21,3 килограмма рыбы и рыбопродуктов по 153 рубля (замороженная неразделанная рыба), 32 килограмма сахара по 37 рублей, 11 килограммов растительного масла и других жиров (подсолнечное масло).

«Это — самые дешевые продукты. В итоге на среднего россиянина в год приходится 752 килограмма еды (в месяц около 65 килограммов) на сумму 45,1 тысячи рублей, или примерно на 3,7 тысячи рублей в месяц. В принципе, если иметь в месяц 65 килограммов продуктов, то с голода не умрешь», — рассказал Петр Шелищ.

Сами же россияне, если верить последнему замеру общественного мнения от компании «Ромир», за один поход в магазин тратят, в среднем, 519 рублей. То есть 3,5 тысячи — это семь походов за продуктами.