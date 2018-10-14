Воды по колено. В доме на ул. Рахманинова четыре дня топило квартиры

В Пензе в пятиэтажном доме № 7 на ул. Рахманинова случился потоп: на верхнем этаже лопнула батарея с кипятком, в результате затопило четыре квартиры.

Об этом журналистам ИА «Пенза-Пресс» рассказал житель города, знакомый с собственниками квартиры на первом этаже.

«В начале октября в пятиэтажке общажного типа в одной из комнат на верхнем этаже, где никто не живет, лопнула батарея. В квартирах со второго по четвертый этажи четыре дня никого не было — кто в отпуск уехал, где квартира просто пустая стоит. В результате тревогу забили жители первого этажа, когда дотекло до них. Воды налило по колено», — сообщил пензенец.

По его словам, жители дома обращались в «управляйку» с просьбой помочь им в устранении последствий потопа, однако там сказали, что прорыв батареи — вина собственников, которые вовремя не произвели замену труб, и «умыли руки».

Чтобы разобраться в ситуации, ИА «Пенза-Пресс» направит официальный запрос в мэрию.