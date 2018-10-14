На МКС назвали главный страх космонавтов и астронавтов

По его словам, главный страх космонавта и астронавта — что планируемый полет на орбиту не состоится.
«Они думают о том, чтобы все прошло штатно», — пояснил Сергей Прокопьев.
Напомним, 11 октября произошла первая в истории современной России авария в пилотируемой космонавтике. Ракета-носитель «Союз-ФГ» не смогла вывести «Союз МС-10» с новым экипажем МКС на орбиту, однако космонавты эвакуировались в спасательной капсуле, никто из них не пострадал.
Как сообщает РИА Новости, авария могла произойти из-за того, что один из четырех блоков первой ступени ракеты-носителя не отделился в заданное время, а когда это произошло, то ударил по центральному блоку. Ситуацию расследует специальная комиссия «Роскосмоса».
Временно приостановлены все пилотируемые пуски к МКС, которые сейчас проводятся только с космодрома Байконур и только на российских «Союзах».