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На МКС назвали главный страх космонавтов и астронавтов

14 октября в 16:24 206 просмотров
, находящийся на Международной космической станции (МКС), во время телемоста с МГУ в рамках форума «Наука 0+" (0+) рассказал, чего больше всего боятся его коллеги.

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Российский космонавт Сергей Прокопьев, находящийся на Международной космической станции (МКС), во время телемоста с МГУ в рамках форума «Наука 0+" (0+) рассказал, чего больше всего боятся его коллеги.

По его словам, главный страх космонавта и астронавта — что планируемый полет на орбиту не состоится.

«Они думают о том, чтобы все прошло штатно», — пояснил Сергей Прокопьев.

Напомним, 11 октября произошла первая в истории современной России авария в пилотируемой космонавтике. Ракета-носитель «Союз-ФГ» не смогла вывести «Союз МС-10» с новым экипажем МКС на орбиту, однако космонавты эвакуировались в спасательной капсуле, никто из них не пострадал.

Как сообщает РИА Новости, авария могла произойти из-за того, что один из четырех блоков первой ступени ракеты-носителя не отделился в заданное время, а когда это произошло, то ударил по центральному блоку. Ситуацию расследует специальная комиссия «Роскосмоса».

Временно приостановлены все пилотируемые пуски к МКС, которые сейчас проводятся только с космодрома Байконур и только на российских «Союзах».


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