В Пензе 21-летний парень погиб, упав с балкона

В Пензе следственный отдел по Октябрьскому району города регионального СУ СКР проводит проверку по факту смерти мужчины при падении с высоты.

Как сообщает пресс-служба управления, установлен факт смерти 21-летнего гражданина Узбекистана при падении с балкона четвертого этажа в доме на ул. Циолковского.

По предварительной информации, 14 октября по инициативе собственника квартиры четверо его знакомых устанавливали козырек над балконом. Парень 1997 года рождения упал вместе с ограждением балкона, он скончался на месте происшествия от полученных травм.

Ведется комплекс проверочных мероприятий, устанавливаются обстоятельства смерти мужчины, назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.