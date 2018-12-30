«Пенза-Пресс» выяснило, как чаще всего чиновники поздравляют с Новым годом

В преддверии зимних праздников представители власти традиционно обращаются к населению с поздравлениями. Какие слова чаще других использует Владимир Путин, обращаясь к жителям страны перед самым боем курантов, и какими фразами Иван Белозерцев «заряжает» пензенцев на успешный год?

Корреспонденты ИА «Пенза-Пресс» проанализировали новогодние поздравления президента РФ Владимира Путина, премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, председателя ЗакСобрания региона Валерия Лидина и мэра Пензы Виктора Кувайцева за последние три года и представили их в виде облака слов. Обращения главы Пензы в материал не включили

Так выглядят поздравления от главы государства. Среди наиболее часто встречающихся слов и фраз — «мы», «дети», «долг», «семья» и «забота». Обращения президента, как правило, начинаются со слов «дорогие друзья» и «уважаемые граждане России». Традиционно поздравление длится около четырех минут.

Это облако слов составлено из поздравлений Дмитрия Медведева. Они отличаются лаконичностью, в них преобладают слова «мы», «все будет хорошо», «вместе», «близкие», «мечты», «сердечно» и «здоровья». Обращение к россиянам, как и у Владимира Путина, начинается со слов «дорогие друзья», запись поздравления длится чуть менее минуты.

Губернатор Иван Белозерцев в своих поздравлениях чаще других использует слова «мы», «вместе», «дом», «великая Россия», «труд» и «согласие». К пензенцам он обращается так — «дорогие земляки» и «дорогие друзья». Видеообращения от главы региона, как правило, длятся около двух минут.

Поздравления спикера областного парламента Валерия Лидина есть лишь в текстовом варианте, за последние три года они не сильно отличались по структуре и содержанию. Каждый раз председатель ЗакСобрания отмечал, что «год был насыщен событиями», «каждый сделал немало хорошего» и «внес свою лепту» «в развитие региона», а также желал «мирного неба над головой», «здоровья» и «успехов».

Мэр Виктор Кувайцев предпочитает поздравлять пензенцев в видеоформате. Его новогодние речи, как правило, отличаются уникальностью, чаще других он использует фразы «наш любимый город», «от всей души желаю», «все задуманное исполнится» и «забота о родном городе». Поздравления начинаются со слов «дорогие пензенцы», запись длится чуть более минуты.

Скоро новогодние поздравления вновь зазвучат со всех телеэкранов страны и Пензенской области. Не забудьте и вы поздравить с наступающими праздниками своих родных и близких. До сих пор не определились с подарками? Топ-10 полезных советов том, как правильно их выбирать, от пензенского блогера и маркетолога Ксении Козырь можно почитать здесь.