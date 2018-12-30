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Чем запомнится пензенцам 2018-й. Топ знаковых событий

30 декабря в 09:01 274 просмотра
, происшествия, события культуры и спорта. Редактор ИА «Пенза-Пресс» Галина Попова составила список наиболее значимых событий 2018 года.

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Громкие уголовные дела, происшествия, события культуры и спорта. Редактор ИА «Пенза-Пресс» Галина Попова составила список наиболее значимых событий 2018 года.

Громкие уголовные дела

Дело Тюрина

Суд над депутатом Пензенской городской Думы Георгием Тюриным начался 16 мая. Приговор ему вынесли 20 сентября. За это время подсудимый успел лишиться статуса народного избранника, а дело переквалифицировали. В итоге за мошенничество он получил 4,5 года лишения свободы в колонии общего режима и штраф в 500 тысяч рублей. Адвокат Андрей Рябышев за пособничество сядет в колонию общего режима на два года и заплатит штраф в 100 тысяч рублей.

Дело Пашкова

Суд над экс-мэром Пензы Александром Пашковым начался еще в 2017 году, однако приговор ему не вынесли и в 2018-м. Дело вернули в прокуратуру из-за того, что обвинительное заключение составлено с нарушением требований Кодекса.

Напомним, Александра Пашкова и бизнесмена Сергея Богунова обвиняют в хищении более 96 млн рублей, которые предназначались для строительства перинатального центра.

Дело Ширшиной и Савина

Суд над вице-мэром Пензы Ириной Ширшиной и бывшим вице-губернатором Валерием Савиным начался 23 августа. Валерий Савин обвиняется в незаконном получении земельного участка одного из садоводческих товариществ в Пензе стоимостью 460 тысяч рублей. Ирина Ширшина и Татьяна Титкова [начальник отдела управления градостроительства и архитектуры] также обвиняются в покушении на мошенничество по предварительному сговору с использованием своего служебного положения. Кроме того, непосредственно вице-мэр обвиняется в злоупотреблении и превышении должностных полномочий.

По версии прокуратуры, речь идет о незаконном изъятии из муниципалитета земельных участков.

Дело «Инвест-Гаранта»

Организаторов и активных участников «Инвест-Гаранта» подозревают в мошенничестве и организации преступного сообщества. По версии следствия, организация предлагала гражданам вложить деньги под очень высокий процент, однако средства появлялись только за счет привлечения новых клиентов, образовалась «финансовая пирамида». Таким образом, с 2012 по 2018 годы преступная группа совершила хищение более 1 млрд рублей. Жертвами стали более 5000 человек.

Дело саратовского судьи

7 августа в Пензенском областном суде состоялось первое слушание по делу бывшего саратовского судьи Владимира Стасенкова. Его обвиняют в том, что он совершил покушение на мошенничество в особо крупном размере, якобы пообещав одному из мужчин смягчить, а то и вовсе отменить приговор. Процесс идет в Пензе, чтобы исключить предвзятое отношение со стороны судей к бывшему коллеге.

Происшествия

Авария под Мокшаном

Авария произошла утром 26 июня на 565 км Федеральной автодороги М-5 «Урал». Столкнулись восемь машин — фуры и легковушки. Погибли четыре человека: трое сотрудников администрации и главный библиотекарь Земетчинского района, ехавшие на мероприятие в Пензу. Еще пять человек пострадали, их с травмами доставили в горбольницу № 6.

«Кровавая» Пензятка

Сразу несколько раз река Пензятка в районе Ухтинки была загрязнена неочищенными стоками. Первый раз — в феврале, а затем — в июне и в июле. В Сети горожане делились красноречивыми фото и видео. Если в зимнем ЧП заподозрили сброс грязных стоков с предприятия, то причиной окрашивания реки в кровавый цвет летом стал прорыв на напорном коллекторе.

Обрушение части дома на ул. Кулибина

Первое обрушение части кирпичной стены дома № 10 на ул. Кулибина произошло 16 февраля. 3 апреля случилось второе. Из-за этого был введен режим чрезвычайной ситуации. Жителей стали экстренно переселять в санаторий им. Володарского, в маневренный фонд.

Мощный весенний паводок

Резкое потепление спровоцировало мощный паводок в Пензенской области. Так, уровень воды в реке Ломовка поднялся на 266 сантиметров, были затоплены дома в Нижнем Ломове, селе Пешая Слобода, Большой Мичкас, поселке Норовка. Вслед за областью некоторые районы Пензы также оказались в зоне подтопления. В ряде районов был введен режим чрезвычайной ситуации.

Взрыв на Крупской

ЧП в доме № 27 произошло вечером 10 июня. Жители ощутили сильный запах газа на лестничной площадке и вызвали работника АО «Метан». Прибывший специалист открыл дверь квартиры, где была утечка, в этот момент произошел взрыв. Разрушился балкон, выбило стекла двух квартир. Никто из жителей не пострадал. Сотрудника АО «Метан» с травмами доставили в больницу.

Культура, образование и спорт

Приезд министра Ольги Васильевой

2 марта Ольга Васильева посетила новый корпус школы в селе Верхний Ломов Пензенской области, отметила, что она практически ничем не уступает учреждениям образования в крупных городах.

Форум «Ласточка»

В начале марта в Пензе состоялся первый международный фестиваль молодежи и студентов «Ласточка». На фееричном открытии присутствовали около пяти тысяч человек, в том числе — детский омбудсмен России Анна Кузнецова, министр просвещения Ольга Васильева, губернатор Иван Белозерцев. Фестиваль высоко оценили на самых разных уровнях и предложили сделать ежегодным.

Чемпионат мира по футболу

За время Чемпионата мира в Пензенскую область приехали около трех тысяч болельщиков. В помощь им работали волонтеры и был создан call-центр. На память об этом турнире в городе останется реконструированный стадион «Зенит» — его готовили как тренировочную площадку, однако он не пригодился. Еще одним следствием мундиаля стало открытие футбольных классов.

Передача клуба «Империя»

Пензенское регби ожидают глобальные перемены в связи с появлением спонсора. Создана новая команда «Локомотив-Пенза». На базе «Империи» планируется создать школу развития регби и формировать спортивный резерв.

Вылет «Зенита» из профессиональной лиги

Переход в любительскую лигу связан с потерей титульного спонсора. Спасти «Зенит» не смогла и администрация города, несмотря на увеличение бюджетного финансирования. Однако эксперты не теряют надежды на возвращение клуба в ПФЛ.

Другие значимые события

Массовая проверка ТЦ на безопасность

После трагедии в Кемерово в пензенских торговых центрах началась массовая проверка на соблюдение правил пожарной безопасности. В результате несколько ТЦ закрыли. Они возобновили работу только после приведения всех параметров в соответствие.

Реконструкция площади Ленина

Площадь Ленина в 2018 году преобразилась. Ее замостили гранитом, установили множество лавочек и стилизованных под старину фонарей. Рядом также появился новый арт-объект — «Пензяк толстопятый».

Законопроекты по дольщикам

Чтобы как можно быстрее решить проблему обманутых дольщиков, в Пензенской области приняли ряд поправок в соответствующий закон. Так, семьям, которые покупали жилье в ипотеку или за счет средств материнского капитала, положена компенсация за съем жилья, застройщикам — компенсации за достройку и др.


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