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Какой была Пенза 70 лет назад? Уникальные фото

13 декабря в 16:12 864 просмотра
, появляются новые здания, скверы и улицы. А знаете ли вы, как выглядел город 70 лет назад? Предлагаем вам подборку исторических снимков в сравнении с современностью, которые предоставил фотограф Владимир Гришин.

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Пенза из года в год меняет свой облик, появляются новые здания, скверы и улицы. А знаете ли вы, как выглядел город 70 лет назад? Предлагаем вам подборку исторических снимков в сравнении с современностью, которые предоставил фотограф Владимир Гришин.

В центре изображения — ползунок, двигая который, вы можете посмотреть фотографию из прошлого и настоящего. Слева — снимки 50−60-хх годов прошлого века, справа — наше время.

Фотография: фото из архива Владимира Гришина

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