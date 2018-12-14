Какой была Пенза 70 лет назад? Уникальные фото

В центре изображения — ползунок, двигая который, вы можете посмотреть фотографию из прошлого и настоящего. Слева — снимки 50−60-хх годов прошлого века, справа — наше время.
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Пенза из года в год меняет свой облик, появляются новые здания, скверы и улицы. А знаете ли вы, как выглядел город 70 лет назад? Предлагаем вам подборку исторических снимков в сравнении с современностью, которые предоставил фотограф Владимир Гришин.
В центре изображения — ползунок, двигая который, вы можете посмотреть фотографию из прошлого и настоящего. Слева — снимки 50−60-хх годов прошлого века, справа — наше время.