Самые свежие данные на сайте Росстата — за ноябрь. На эту информацию мы и опирались, составляя рейтинг. Согласно ей, средняя стоимость литра игристого вина в ПФО колеблется в пределах 300 рублей. Самый дешевый алкоголь этого вида — в Саранске (277,9 руб.), дороже всего он обойдется жителям Ижевска (340,15 руб.).

В Пензе литр игристого стоит 303,56 руб. Причем за год цена выросла на 20 рублей: с января по май шло удорожание вина, в мае — резкий спад, а затем вновь был взят курс на увеличение его стоимости. Если проанализировать цены за более глобальный период — шесть лет — то здесь тенденция заметна еще больше. Так, в ноябре 2013-го пензенцы покупали игристое вино всего за 199,19 руб.

Напомним, в 2016 году Минфин установил минимальную розничную цену на игристые вина — в рознице она составляет 164 рубля за 0,75 литра, то есть литр должен был выйти не менее чем 218 руб. В следующем году минимальная розничная цена бутылки шампанского 0,75 л может увеличиться до 202 рублей, подсчитали в Ассоциации производителей игристых вин. Оценка производилась, в том числе, с учетом роста НДС.

С 10 декабря по 10 января в Пензенской области проводится месячник по борьбе с нелегальным оборотом алкогольной продукции (0+). Жителей просят не вестись на яркую рекламу и беречь свое здоровье.

Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью.