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Индекс шампанского. Игристое вино в Пензе — одно из самых дорогих в ПФО

20 декабря в 12:50 252 просмотра
, сколько стоит литр игристого вина в столицах регионов Приволжского федерального округа (возрастной ценз материала — 18+).

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В преддверие Нового года ИА «Пенза-Пресс» проанализировало, сколько стоит литр игристого вина в столицах регионов Приволжского федерального округа (возрастной ценз материала — 18+).

Самые свежие данные на сайте Росстата — за ноябрь. На эту информацию мы и опирались, составляя рейтинг. Согласно ей, средняя стоимость литра игристого вина в ПФО колеблется в пределах 300 рублей. Самый дешевый алкоголь этого вида — в Саранске (277,9 руб.), дороже всего он обойдется жителям Ижевска (340,15 руб.).

В Пензе литр игристого стоит 303,56 руб. Причем за год цена выросла на 20 рублей: с января по май шло удорожание вина, в мае — резкий спад, а затем вновь был взят курс на увеличение его стоимости. Если проанализировать цены за более глобальный период — шесть лет — то здесь тенденция заметна еще больше. Так, в ноябре 2013-го пензенцы покупали игристое вино всего за 199,19 руб.

Напомним, в 2016 году Минфин установил минимальную розничную цену на игристые вина — в рознице она составляет 164 рубля за 0,75 литра, то есть литр должен был выйти не менее чем 218 руб. В следующем году минимальная розничная цена бутылки шампанского 0,75 л может увеличиться до 202 рублей, подсчитали в Ассоциации производителей игристых вин. Оценка производилась, в том числе, с учетом роста НДС.

С 10 декабря по 10 января в Пензенской области проводится месячник по борьбе с нелегальным оборотом алкогольной продукции (0+). Жителей просят не вестись на яркую рекламу и беречь свое здоровье.

Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью.

Фотография: скриншот - https://pixabay.com/ru/%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C-%D1%84%D0%BE%D0%BD-%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-3548085/, https://pixabay.com/ru/%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C-%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B1%D0%B0%D1%80-%D0%BF%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%BE-2178775/, https://pixabay.com/ru/%D0%BF%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D1%88%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5-%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0-1936609/

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