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Какие спортзалы отремонтируют в школах Пензенской области. СПИСОК

14 декабря в 04:43 262 просмотра
, которые будут обновлены.

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В 2019 году в 12 сельских школах Пензенской области отремонтируют спортивные залы. В региональном министерстве образования предоставили список учебных учреждений, которые будут обновлены.

На ремонт предоставят субсидию из федерального бюджета — 17, 4 млн руб., более 1, 5 млн руб. выделят из регионального бюджета, а также около 1 млн руб. — из муниципальных.

На эти деньги планируется отремонтировать кровлю, стены и потолок, санузлы и раздевалки, системы канализации, отопления, электропроводки, заменить полы, окна и двери.

Все спортивные залы в вышеперечисленных школах должны быть готовы к началу нового учебного года — до 1 сентября 2019-го.

Напомним, в 2018 году в регионе отремонтировали 14 спортивных залов в сельских школах.


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