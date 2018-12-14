Какие спортзалы отремонтируют в школах Пензенской области. СПИСОК

В 2019 году в 12 сельских школах Пензенской области отремонтируют спортивные залы. В региональном министерстве образования предоставили список учебных учреждений, которые будут обновлены.

На ремонт предоставят субсидию из федерального бюджета — 17, 4 млн руб., более 1, 5 млн руб. выделят из регионального бюджета, а также около 1 млн руб. — из муниципальных.

На эти деньги планируется отремонтировать кровлю, стены и потолок, санузлы и раздевалки, системы канализации, отопления, электропроводки, заменить полы, окна и двери.

Все спортивные залы в вышеперечисленных школах должны быть готовы к началу нового учебного года — до 1 сентября 2019-го.

Напомним, в 2018 году в регионе отремонтировали 14 спортивных залов в сельских школах.