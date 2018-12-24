Как упаковать волшебство? Советы по оформлению новогодних подарков от Ксении Козырь

Пензенский блогер и маркетолог Ксения Козырь рассказывает, почему при подготовке подарка не стоит забывать об упаковке, и делится советами по оформлению презентов.

Еще и упаковка? Сколько же сил и нервов нужно, чтобы сделать подарок! И при этом он никогда не будет идеальным. Он будет волшебным, долгожданным, неожиданным, но не идеальным. Идеал — это скучно, поэтому долой линейки и ножницы и да здравствует «и так сойдет, главное от души»! Шутка :) Просто не надо к этому подходить настолько серьезно.

Но упаковка важна. Очень. Помните, как киндер-сюрприз? Шикарное обрамление, которое таит в себе интригу, вкусность и сам презент. Упаковка — это то, в чем ваш подарок будет смотреться лучше всего. Она может подчеркивать то, что лежит внутри (например, коробочка из бархата, в которой, естественно, лежит украшение) или скрывать его (большая коробка, в которой еще одна коробка и т. д. ).

Выбор огромен.

Самый простой вариант — попросить упаковать в магазине, если есть такая услуга. Не бюджетно, зато аккуратно, солидно, достойно и голова не болит. Купить подарочный пакет или коробку. И со спокойной душой погрузить подарок внутрь. Все. Справится даже ребенок.

Купить упаковочную бумагу и самому упаковать. Один мой знакомый, забыв упаковать подарок супруге, экстремально упаковал его в газету и журналы, сцепляя всю конструкцию гвоздями. Было более чем эффектно.

Бывает так, что размеры подарка несколько превышают подарочные пакеты или коробки. Что тогда? Тогда на помощь приходит острый глаз и желание сделать красиво. Например, крупногабаритные твердые подарки можно упаковать в крафт-бумагу и раскрасить как подарочный конверт.

Можно соорудить/купить мешок и устроить настоящую раздачу «слонов» для близких из того самого мешка Деда Мороза. Можно взять одноразовую новогоднюю скатерть и завернуть в нее то, что не умещается вообще никуда.

На самом деле можно сделать что угодно. Напиток, например, можно красиво упаковать в рукав рубашки, которая уже не нужна. Таких примеров бесчисленное множество в интернете.

Можно из обычного деревянного ящика сделать шикарный постамент для фруктово-съедобного подарка.

Зачем же так заморачиваться? Ведь самое ценное внутри, так? Или нет? Так зачем нужна упаковка? Вы видели, как дорогой вам человек рвет эту упаковку и с каким восторгом он принимает от вас подарки? Сколько радости в глазах взрослого, которого на минуту возвращают в детство? Стоит один раз это увидеть и вопросы «зачем» или «надо ли» никогда больше не возникнут.

Лично я люблю дарить и получать много подарков на Новый год. Складывать их 31 числа под елкой, никому не разрешать до 12 их открывать и уж потом оторваться по полной программе.

Упаковывайте каждый маленький презент, маленьких подарков не бывает! Чудесные новогодние носочки можно превратить в новогодний шар-сюрприз. Конфетки, орешки и прочие сладости легко укладываются в мешок или отлично маскируют основной подарок в коробке. А можно совместить приятное с полезным и подарить, например, красивую банку/вазу с конфетами или орехами. Для дополнительного эффекта можно эту же банку вручную раскрасить красками по стеклу.

Придумайте легенду своим подаркам и объедините все это упаковкой. Например, семь коробок с чудом на первую неделю нового года.

Был случай, когда подарили племяннику на новый год трехколесный велосипед, а весь день он пробегал счастливый и довольный, играя с большим красным бантом от коробки. Намек понят?

Главное — внимание! А упаковка — это первое, что бросается в глаза. Счастливого Нового года!

О том, как выбрать подарок друзьям, коллегам и близким, читайте здесь.