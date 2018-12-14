Сколько пензенцам предлагают платить за вывоз мусора с 1 января?
Какой была Пенза 70 лет назад? Уникальные фото
Топ-10 советов по выбору новогодних подарков
Отзыв на книгу «В тихом омуте»
Вам будет интересно
Наши новости
Пензенская казна — в графиках. На что потратят деньги в 2019 году
Когда банкротство — выход. Что делать тем, кто погряз в долгах?
«Дырявая» защита. Выстоит ли «бабушка-вахтерша» на страже порядка?
Черный ноябрь. Стоит ли пензенцам опасаться повторения 1998 года
Коммунальная война у Сурского моря: жители Березовой рощи враждуют с ТСЖ
Есть ли губернаторский след в пензенском «тротуарном бизнесе»?
В Пензе все троллейбусные линии и последнее депо уйдут с молотка
Круговая порука? Имеют ли право лишить ЖКУ за долги соседа
Пензенские активисты решили использовать для пиара выставку ветеранов?
Зарплату пензенцев оценили в литрах бензина. ИНФОГРАФИКА

Индекс красной икры. Сколько стоит деликатес в регионах ПФО?

14 декабря в 05:14 402 просмотра
, прямо скажем, не из дешевых. Журналисты ИА «Пенза-Пресс» сравнили, сколько стоит килограмм этого деликатеса в столицах регионов Приволжского федерального округа.

" data-title="Индекс красной икры. Сколько стоит деликатес в регионах ПФО? — Пенза-пресс, рунет за день">

Одним из атрибутов новогоднего праздничного стола можно смело назвать красную икру. Удовольствие, прямо скажем, не из дешевых. Журналисты ИА «Пенза-Пресс» сравнили, сколько стоит килограмм этого деликатеса в столицах регионов Приволжского федерального округа.

Судя по данным Росстата за ноябрь, в Пензе — самая дорогая икра лососевых. За килограмм платили в ноябре 3938,27 руб. На втором месте оказался Киров — здесь она стоила 3659,37 руб. Ненамного дешевле продукт был в Самаре — 3649,54 руб.

А вот за дешевой икрой можно съездить в столицу Мордовии. В Саранске килограмм стоит всего в 2826,98 руб. В пределах 3000 рублей придется отдать за нее и жителям Саратова, Нижнего Новгорода и Уфы.

В Пензе икра по цене, не превышающей 3000 рублей, была в 2013 и 2016 годах. Вообще в течение шести лет стоимость этого продукта сильно «помотало». График говорит сам за себя.

А вот с января 2018-го уже заметна небольшая, но стабильная тенденция к снижению стоимости. Так, если в феврале она стоила 4180,58 руб. за килограмм, то осенью уже стала меньше четырех тысяч рублей. Но, возможно, в ближайшие дни динамика станет более заметной. Из-за хорошего улова лососевых в Росрыболовстве сообщили о резком падении цен на красную икру.

Фотография: скриншот - https://pixabay.com/ru/%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%B5%D0%B4%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-3559500/

Главные новости Пензы на Яндекс.Новостях
Вступай в группу во ВКонтакте о Пензе
Картина дня в Telegram без спама и обсуждений
Подпишись на специальную рассылку новостей ИА «Пенза-Пресс»

Социальные комментарии Cackle
Спецпроекты
Еще...