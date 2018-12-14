Индекс красной икры. Сколько стоит деликатес в регионах ПФО?

Одним из атрибутов новогоднего праздничного стола можно смело назвать красную икру. Удовольствие, прямо скажем, не из дешевых. Журналисты ИА «Пенза-Пресс» сравнили, сколько стоит килограмм этого деликатеса в столицах регионов Приволжского федерального округа.

Судя по данным Росстата за ноябрь, в Пензе — самая дорогая икра лососевых. За килограмм платили в ноябре 3938,27 руб. На втором месте оказался Киров — здесь она стоила 3659,37 руб. Ненамного дешевле продукт был в Самаре — 3649,54 руб.

А вот за дешевой икрой можно съездить в столицу Мордовии. В Саранске килограмм стоит всего в 2826,98 руб. В пределах 3000 рублей придется отдать за нее и жителям Саратова, Нижнего Новгорода и Уфы.

В Пензе икра по цене, не превышающей 3000 рублей, была в 2013 и 2016 годах. Вообще в течение шести лет стоимость этого продукта сильно «помотало». График говорит сам за себя.

А вот с января 2018-го уже заметна небольшая, но стабильная тенденция к снижению стоимости. Так, если в феврале она стоила 4180,58 руб. за килограмм, то осенью уже стала меньше четырех тысяч рублей. Но, возможно, в ближайшие дни динамика станет более заметной. Из-за хорошего улова лососевых в Росрыболовстве сообщили о резком падении цен на красную икру.