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Куда сходить на новогодние праздники. Программа мероприятий в Пензе

13 декабря в 16:57 618 просмотров

Администрация Пензы опубликовала подробную программу праздничных мероприятий.

Дата
Время
Наименование мероприятия
Место
15.12.2018
15.00
Открытие новогодней кампании: Шествие Гильдии Дедов Морозов, Новоселье в доме Деда Мороза.
От Фонтанной площади до площади
им. В. И.Ленина
16−30.12.2018
17.00
«Дед Мороз ждет гостей!» (Дом Деда Мороза)
Площадь
им. В. И.Ленина
31.12.2018
23.00
Встреча Нового года
Площадь
им. В. И.Ленина
1.1.2019
01.00
Шоу-программа
Площадь
им. В. И.Ленина
1−6.01.2019
17.00
«Дед Мороз ждет гостей!» (Дом Деда Мороза)
Площадь
им. В. И.Ленина
7.01.2019
11.00
Рождественская праздничная программа
Площадь
им. В. И.Ленина
8−12.01.2019
17.00
«Дед Мороз ждет гостей!» (Дом Деда Мороза)
Площадь
им. В. И.Ленина
13.01.2019
15.00
Закрытие Новогодней кампании с участием Гильдии Дедов Морозов
Площадь
им. В. И.Ленина

Спортивные мероприятия:

30.12.2018
3.01.2019
7.01.2019
10.00−12.00
Мастер-класс по фигурному катанию на коньках
ледовый каток на Фонтанной площади
22.12.2018
3.01.2019
7.01.2019
13.01.2019
15.00−17.00
Массовые соревнования по перетягиванию каната, гиревому спорту и армрестлингу, дартсу
площадь им В. И. Ленина
4.01.2019
10.00−12.00
Ежегодная акция «Зимние забавы»
Олимпийская аллея
23.12.2018
2.01.2019
5.01.2019
8.01.2019
12.01.2019
15.00−17.00
Веселые старты
площадь им В. И. Ленина
2.01.2019
5.01.2019
8.01.2019
12.01.2019
15.00−17.00
Электронный лабиринт
площадь им В. И. Ленина

Железнодорожный район

25.12.2018
4.01.2019
12.00
Новогоднее представление у елки
Сквер Дружбы
27.12.2018
10.00−15.00
Новогоднее представление у елки
ул. Антонова, 7,9,11
1.01.2019
13.00
Новогодние гуляния в микрорайоне проживания многодетных семей
Ул. Бадигина
6.01.2019
15.00
Театрализованное представление для жителей микрорайона «Рождественские забавы»
СП «Маяковский»
ул. Сосновая, 8
(вне помещения)
7.01.2019
11.00
Хоккейный турнир среди дворовых и школьных команд
МБОУ СОШ № 40 ул. Хользунова, 27/30

Первомайский район

28.12.2018
12.00
Новогоднее мероприятие с участием Деда Мороза и Снегурочки.
Новогоднее мероприятие у елки
ул. Терновского, 127
(Терновский РДК)
ул. Попова, 38 а
ФОК «Спутник»
МБОУ СОШ № 30
1.01.2019
01.00−03.00
Новогоднее мероприятие у елки для жителей Первомайского района
ул. Терновского, 127
(Терновский РДК)
6.01.2019
12.00
Новогоднее мероприятие у елки с участием Деда Мороза и Снегурочки
ул. Попова, 38 а
ФОК «Спутник»
МБОУ СОШ № 30

Ленинский район

20.12.2018
21.12.2018
16.00
Новогодний праздник микрорайона
Детская площадка по
ул. 8 Марта, 7
Детская площадка
по ул. Пушкина, 45
12.12.2018
22.12.2018
11.00
Новогодний праздник микрорайона
ул. Суворова, 221
(магазин «Спар»)
Детская площадка
ул. Правды, 140
25.12.2018
16.30
Новогодний праздник микрорайона
Детская площадка
по ул. 8 Марта, 25

Октябрьский район

27.12.2018
17.00
Новогоднее представление для жителей микрорайона
Сквер «Могилевский дворик», пр. Строителей
6.01.2019
12.00
Турнир по хоккею с мячом среди дворовых команд
Микр. «Заря»
12.01.2019
12.00
Новогоднее представление для жителей микрорайона
Микр. «Заря»

ЦПКиО им. В. Г. Белинского

2.01.19−8.01.19
12.00
16.00
Новогодний праздник у Елки
ЦПКиО им.
В.Г. Белинского

Детский парк

2−8.01.2019
11.00−17.00
12.00−17.00
Новогоднее представление у Елки
«Представления в резиденции Деда Мороза»
Новогодний карнавал «Елка зажигает огни»
Детский парк

МКУ «Парк культуры и отдыха «Комсомольский»

16.12.2018
16.00
Новогоднее представление с Дедушкой Морозом, Снегурочкой и героями мультфильма «Маша и медведь»
Роллердромм
29.12.2018
11.00
13.00
15.00
Новогоднее представление с Дедушкой Морозом, Снегурочкой и героями мультфильма «Маша и медведь»
Роллердромм

МАУ «Пензенский зоопарк»

1.01.2019
14.00
Новогодняя елка
Зоопарк
7.01.2019
12.00
Театрализованное представление
«Как-то звери в Рождество…»
Зоопарк

МБУ «Центр культуры и досуга»

22.12.2018
29.12.2018
12.00
Новогоднее представление у елки
Красное фойе ЦКиД
23.12.2018
15.00
Новогоднее представление
ДК «Заря» (п.Ахуны)
28.12.2018
18.00
Новогодний концерт «Вечеринка у Снежинки»
СП «Маяковский»
5.01.2019
Благотворительная елка для малообеспеченных семей
ДК «Заря» (п.Ахуны)

МБУ «Центр хореографического искусства»

22.12.2018
12.00
Новогодняя акция и представление «Мы вместе»
Большое фойе ЦХИ

Управление образования

22.12.2018
23.12.2018
17.00
12.00
Большое Новогоднее представление
МБОУДО Детская школа искусств им. Ю. Е. Яничкина,
Пр. Победы, 41
25−26.12.2018
14.30
16.30
Новогоднее представление у елки «Новогодние приключения Смешариков»
МБОУДО Центр развития творчества детей и юношества г. Пензы,
Ул. Герцена, 37

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