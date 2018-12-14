Куда сходить на новогодние праздники. Программа мероприятий в Пензе

|
Дата
|
Время
|
Наименование мероприятия
|
Место
|
15.12.2018
|
15.00
|
Открытие новогодней кампании: Шествие Гильдии Дедов Морозов, Новоселье в доме Деда Мороза.
|
От Фонтанной площади до площади
им. В. И.Ленина
|
16−30.12.2018
|
17.00
|
«Дед Мороз ждет гостей!» (Дом Деда Мороза)
|
Площадь
им. В. И.Ленина
|
31.12.2018
|
23.00
|
Встреча Нового года
|
Площадь
им. В. И.Ленина
|
1.1.2019
|
01.00
|
Шоу-программа
|
Площадь
им. В. И.Ленина
|
1−6.01.2019
|
17.00
|
«Дед Мороз ждет гостей!» (Дом Деда Мороза)
|
Площадь
им. В. И.Ленина
|
7.01.2019
|
11.00
|
Рождественская праздничная программа
|
Площадь
им. В. И.Ленина
|
8−12.01.2019
|
17.00
|
«Дед Мороз ждет гостей!» (Дом Деда Мороза)
|
Площадь
им. В. И.Ленина
|
13.01.2019
|
15.00
|
Закрытие Новогодней кампании с участием Гильдии Дедов Морозов
|
Площадь
им. В. И.Ленина
Спортивные мероприятия:
|
30.12.2018
3.01.2019
7.01.2019
|
10.00−12.00
|
Мастер-класс по фигурному катанию на коньках
|
ледовый каток на Фонтанной площади
|
22.12.2018
3.01.2019
7.01.2019
13.01.2019
|
15.00−17.00
|
Массовые соревнования по перетягиванию каната, гиревому спорту и армрестлингу, дартсу
|
площадь им В. И. Ленина
|
4.01.2019
|
10.00−12.00
|
Ежегодная акция «Зимние забавы»
|
Олимпийская аллея
|
23.12.2018
2.01.2019
5.01.2019
8.01.2019
12.01.2019
|
15.00−17.00
|
Веселые старты
|
площадь им В. И. Ленина
|
2.01.2019
5.01.2019
8.01.2019
12.01.2019
|
15.00−17.00
|
Электронный лабиринт
|
площадь им В. И. Ленина
Железнодорожный район
|
25.12.2018
4.01.2019
|
12.00
|
Новогоднее представление у елки
|
Сквер Дружбы
|
27.12.2018
|
10.00−15.00
|
Новогоднее представление у елки
|
ул. Антонова, 7,9,11
|
1.01.2019
|
13.00
|
Новогодние гуляния в микрорайоне проживания многодетных семей
|
Ул. Бадигина
|
6.01.2019
|
15.00
|
Театрализованное представление для жителей микрорайона «Рождественские забавы»
|
СП «Маяковский»
ул. Сосновая, 8
(вне помещения)
|
7.01.2019
|
11.00
|
Хоккейный турнир среди дворовых и школьных команд
|
МБОУ СОШ № 40 ул. Хользунова, 27/30
Первомайский район
|
28.12.2018
|
12.00
|
Новогоднее мероприятие с участием Деда Мороза и Снегурочки.
Новогоднее мероприятие у елки
|
ул. Терновского, 127
(Терновский РДК)
ул. Попова, 38 а
ФОК «Спутник»
МБОУ СОШ № 30
|
1.01.2019
|
01.00−03.00
|
Новогоднее мероприятие у елки для жителей Первомайского района
|
ул. Терновского, 127
(Терновский РДК)
|
6.01.2019
|
12.00
|
Новогоднее мероприятие у елки с участием Деда Мороза и Снегурочки
|
ул. Попова, 38 а
ФОК «Спутник»
МБОУ СОШ № 30
Ленинский район
|
20.12.2018
21.12.2018
|
16.00
|
Новогодний праздник микрорайона
|
Детская площадка по
ул. 8 Марта, 7
Детская площадка
по ул. Пушкина, 45
|
12.12.2018
22.12.2018
|
11.00
|
Новогодний праздник микрорайона
|
ул. Суворова, 221
(магазин «Спар»)
Детская площадка
ул. Правды, 140
|
25.12.2018
|
16.30
|
Новогодний праздник микрорайона
|
Детская площадка
по ул. 8 Марта, 25
Октябрьский район
|
27.12.2018
|
17.00
|
Новогоднее представление для жителей микрорайона
|
Сквер «Могилевский дворик», пр. Строителей
|
6.01.2019
|
12.00
|
Турнир по хоккею с мячом среди дворовых команд
|
Микр. «Заря»
|
12.01.2019
|
12.00
|
Новогоднее представление для жителей микрорайона
|
Микр. «Заря»
ЦПКиО им. В. Г. Белинского
|
2.01.19−8.01.19
|
12.00
16.00
|
Новогодний праздник у Елки
|
ЦПКиО им.
В.Г. Белинского
Детский парк
|
2−8.01.2019
|
11.00−17.00
12.00−17.00
|
Новогоднее представление у Елки
«Представления в резиденции Деда Мороза»
Новогодний карнавал «Елка зажигает огни»
|
Детский парк
МКУ «Парк культуры и отдыха «Комсомольский»
|
16.12.2018
|
16.00
|
Новогоднее представление с Дедушкой Морозом, Снегурочкой и героями мультфильма «Маша и медведь»
|
Роллердромм
|
29.12.2018
|
11.00
13.00
15.00
|
Новогоднее представление с Дедушкой Морозом, Снегурочкой и героями мультфильма «Маша и медведь»
|
Роллердромм
МАУ «Пензенский зоопарк»
|
1.01.2019
|
14.00
|
Новогодняя елка
|
Зоопарк
|
7.01.2019
|
12.00
|
Театрализованное представление
«Как-то звери в Рождество…»
|
Зоопарк
МБУ «Центр культуры и досуга»
|
22.12.2018
29.12.2018
|
12.00
|
Новогоднее представление у елки
|
Красное фойе ЦКиД
|
23.12.2018
|
15.00
|
Новогоднее представление
|
ДК «Заря» (п.Ахуны)
|
28.12.2018
|
18.00
|
Новогодний концерт «Вечеринка у Снежинки»
|
СП «Маяковский»
|
5.01.2019
|
Благотворительная елка для малообеспеченных семей
|
ДК «Заря» (п.Ахуны)
МБУ «Центр хореографического искусства»
|
22.12.2018
|
12.00
|
Новогодняя акция и представление «Мы вместе»
|
Большое фойе ЦХИ
Управление образования
|
22.12.2018
23.12.2018
|
17.00
12.00
|
Большое Новогоднее представление
|
МБОУДО Детская школа искусств им.
Пр. Победы, 41
|
25−26.12.2018
|
14.30
16.30
|
Новогоднее представление у елки «Новогодние приключения Смешариков»
|
МБОУДО Центр развития творчества детей и юношества г. Пензы,
Ул. Герцена, 37
Возрастные ограничения — 0+.