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Курс доллара остановился на отметке в 66,2 руб

13 декабря в 16:43 310 просмотров

Центральный Банк России установил официальные курсы доллара и евро на 14 декабря.

По данным Банка России, курс доллара вырос с 66,4225 руб. до 66,2550 руб., курс евро — с 75,2168 руб. до 75,3916 руб.

Золото будет стоить 2 650,86 рублей за грамм, серебро — 31,22, платина — 1 704,12, палладий — 2 692,50 руб./гр.


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