Как правильно использовать гаджеты в мороз?

Как и любая электроника, смартфоны боятся холода, а их аккумуляторы особенно. Но производители явно не слышали о зиме в России, и большинство мобильников сегодня цельнометаллические, а то и вовсе стеклянные — как будто специально для того, чтобы усугубить влияние холода. Наш портал вместе с экспертами МТС разобрался, как защитить свой мобильный девайс в зимнее время.

Пусть это и слегка абсурдно, но пластиковый корпус недорогого смартфона в морозы неплохо защищает электронику, чего не скажешь о стекле и металле дорогих флагманов. Стекло и металл хорошо проводят тепло и способствуют быстрому охлаждению. Именно поэтому алюминиевые смартфоны стоит защитить от остывания при помощи чехла, желательно с пластиковой рамой и внешней текстурой наподобие кожи. Силикон тоже годится.

Но одежка для вашего мобильного любимца — это еще не все. Она не спасет аккумулятор, если вы активно используете смартфон в минусовую температуру — срок службы батареи это сильно сокращает. Особенно это касается гаджетов со стажем. Именно поэтому многие смартфоны у нас в стране выходят из строя именно зимой — из-за ставшей неприемлемо низкой емкости аккумулятора.

Тем более не стоит на холоде заряжать смартфон. Помните, что эффективный срок службы аккумулятора равен 700−800 циклам заряда, а это два года при зарядке раз в сутки. В реальности, как правило, эта цифра оказывается еще меньше. Так вот, одна зарядка на морозе «съест» из ресурса вашего аккумулятора с полсотни циклов заряда. В общем, заряжайте смартфон на морозе только в случае острой необходимости. Используйте ваши внешние переносные аккумуляторы с осторожностью.

Проверить, готов ли ваш смартфон к зиме, можно с помощью простого опросника:

— Вашему смартфону больше двух лет? Тогда вопрос с быстрой разрядкой на морозе точно встанет очень остро. Как минимум, лучше заменить аккумулятор на новый, а то и вообще приобрести новый смартфон.

— Здорово, если смартфону меньше года, но где вы его носите? Если в сумочке, то держите его подальше от стенок, а в куртке или пальто предпочтительнее внутренний карман.

— Есть ли у смартфона чехол? Если гаджет металлический или стеклянный, это просто необходимо.

— Если смартфон замерз и начал «тормозить» — не пытайтесь оживить его дыханием или растиранием в ладонях. Войдите в теплое помещение и дайте устройству несколько минут, чтобы прогреться, прежде чем начинать его использование. И вообще лучше поменьше пользуйтесь смартфоном на улице при минусовой температуре — так ваш высокотехнологичный «друг» проживет дольше.

Подготовлено совместно с МТС.