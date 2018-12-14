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Как правильно использовать гаджеты в мороз?

13 декабря в 17:23 414 просмотров
, смартфоны боятся холода, а их аккумуляторы особенно. Но производители явно не слышали о зиме в России, и большинство мобильников сегодня цельнометаллические, а то и вовсе стеклянные — как будто специально для того, чтобы усугубить влияние холода. Наш портал вместе с экспертами МТС разобрался, как защитить свой мобильный девайс в зимнее время.

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Как и любая электроника, смартфоны боятся холода, а их аккумуляторы особенно. Но производители явно не слышали о зиме в России, и большинство мобильников сегодня цельнометаллические, а то и вовсе стеклянные — как будто специально для того, чтобы усугубить влияние холода. Наш портал вместе с экспертами МТС разобрался, как защитить свой мобильный девайс в зимнее время.

Пусть это и слегка абсурдно, но пластиковый корпус недорогого смартфона в морозы неплохо защищает электронику, чего не скажешь о стекле и металле дорогих флагманов. Стекло и металл хорошо проводят тепло и способствуют быстрому охлаждению. Именно поэтому алюминиевые смартфоны стоит защитить от остывания при помощи чехла, желательно с пластиковой рамой и внешней текстурой наподобие кожи. Силикон тоже годится.

Но одежка для вашего мобильного любимца — это еще не все. Она не спасет аккумулятор, если вы активно используете смартфон в минусовую температуру — срок службы батареи это сильно сокращает. Особенно это касается гаджетов со стажем. Именно поэтому многие смартфоны у нас в стране выходят из строя именно зимой — из-за ставшей неприемлемо низкой емкости аккумулятора.

Тем более не стоит на холоде заряжать смартфон. Помните, что эффективный срок службы аккумулятора равен 700−800 циклам заряда, а это два года при зарядке раз в сутки. В реальности, как правило, эта цифра оказывается еще меньше. Так вот, одна зарядка на морозе «съест» из ресурса вашего аккумулятора с полсотни циклов заряда. В общем, заряжайте смартфон на морозе только в случае острой необходимости. Используйте ваши внешние переносные аккумуляторы с осторожностью.

Проверить, готов ли ваш смартфон к зиме, можно с помощью простого опросника:

— Вашему смартфону больше двух лет? Тогда вопрос с быстрой разрядкой на морозе точно встанет очень остро. Как минимум, лучше заменить аккумулятор на новый, а то и вообще приобрести новый смартфон.

— Здорово, если смартфону меньше года, но где вы его носите? Если в сумочке, то держите его подальше от стенок, а в куртке или пальто предпочтительнее внутренний карман.

— Есть ли у смартфона чехол? Если гаджет металлический или стеклянный, это просто необходимо.

— Если смартфон замерз и начал «тормозить» — не пытайтесь оживить его дыханием или растиранием в ладонях. Войдите в теплое помещение и дайте устройству несколько минут, чтобы прогреться, прежде чем начинать его использование. И вообще лучше поменьше пользуйтесь смартфоном на улице при минусовой температуре — так ваш высокотехнологичный «друг» проживет дольше.

Подготовлено совместно с МТС.

Фотография: скриншот - https://pixabay.com/ru/%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B8-%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0-%D1%81%D0%BD%D0%B5%D0%B3-%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%B0-%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-2586360/

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