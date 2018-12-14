Правительство и промышленники договорились о продолжении сотрудничества

Документ предполагает совместные меры по созданию рабочих мест, по своевременной выплате зарплаты, привлечению инвестиций
Губернатор Иван Белозерцев поблагодарил руководство и коллективы предприятий за уже достигнутые успехи и отметил, что индекс промышленного производства в регионе по итогам 10 месяцев вырос на 3%. По этому показателю регион опережает Татарстан, Пермский край, Самарскую и Оренбургскую области, сообщает пресс-центр облправительства.
Объемы инвестиций в реализацию проектов промышленных компаний области достигают 1,5 млрд рублей. Помимо этого, предприятиям с импортозамещающими проектами оказывается дополнительная поддержка.
«Два года работы по декларации положительно отразились на развитии промышленности и всей экономики, а главное — на уровне жизни людей. Зарплата специалистов промышленного комплекса достиг более 30 тысяч рублей», — сказал Иван Белозерцев и добавил, что готов лично поддерживать предприятия, сопровождать проекты.