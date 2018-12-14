Сколько пензенцам предлагают платить за вывоз мусора с 1 января?
Какой была Пенза 70 лет назад? Уникальные фото
Топ-10 советов по выбору новогодних подарков
Отзыв на книгу «В тихом омуте»
Вам будет интересно
Наши новости
Пензенец навсегда «успокоил» пьяного брата
Достал пистолет. У тамалинца сдали нервы при оплате коммунальных счетов
Пензенских пенсионеров «обчистили» на полмиллиона рублей
Защищал честь любимой. В Пензе подросток пойдет под суд за драку
Пензенский директор погорел на сделке и лишился крупной суммы
В Пензе вынесли приговор по громкому делу «Возрождения»
Пьяный колышлеец жестоко расправился с собственным псом
Пензенец подбил несовершеннолетнего брата на грязные дела
В Колышлее бывший заключенный отказался давать показания из-за «понятий»
Кровавая драма. Ревнивый пензенец застал сожительницу с другим

Нерешительный тамалинец получил срок за желание обрести друга

13 декабря в 17:35 344 просмотра

Жителя Тамалинского района Пензенской области осудили за грабеж собаки.

Установлено, что пьяный сельчанин пробрался в чужой двор. Там он отвязал ротвейлера от цепи и присоединил к ошейнику фрагмент провода, который нашел неподалеку. Затем злоумышленник попытался уйти вместе с животным.

Однако мужчина побоялся, что его обнаружат, и отпустил собаку, сообщили в пресс-службе Тамалинского районного суда.

Через какое-то время он снова подошел к домовладению и попытался отвязать четвероногого, но его опять остановил страх. Затем история повторилась — мужчина пошел с ротвейлером к выходу из двора. Тут их застала хозяйка, но сельчанина это не остановило, и он скрылся с собакой.

Таким образом, женщине был причинен материальный ущерб — 5000 рублей. Именно в такую сумму оценили животное.

При вынесении приговора суд учел, что у мужчины есть маленькие дети, а его жена снова беременна. Отягчающим обстоятельством стал рецидив преступлений. В результате мужчине назначили полтора года лишения свободы условно.

Приговор вступил в законную силу.


Главные новости Пензы на Яндекс.Новостях
Вступай в группу во ВКонтакте о Пензе
Картина дня в Telegram без спама и обсуждений
Подпишись на специальную рассылку новостей ИА «Пенза-Пресс»

Социальные комментарии Cackle
Спецпроекты
Еще...