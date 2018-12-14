Как следует из документа, опубликованного на сайте мэрии, муниципальное бюджетное учреждение будет создано путем изменения типа муниципального автономного учреждения «Регбийный клуб «Империя-Динамо» г. Пензы».

Главные задачи, которые поставили перед школой, заключаются в воспитании регбистов, популяризации спорта и «успешном функционировании регбийной команды».

Школа заработает с 1 января 2019 года.

Напомним, ранее о планах по ее созданию на базе «Империи» в интервью ИА «Пенза-Пресс» говорил руководитель городского комитета по физической культуре и спорту Владислав Чесноков. Он рассказал, что регбийный клуб в Пензе останется, но будет создана новая команда «Локомотив-Пенза».