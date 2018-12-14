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Вместо клуба — школа. На базе «Империи» будут воспитывать регбистов

13 декабря в 17:48 302 просмотра

Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев подписал постановление о создании спортивной школы регби.

Как следует из документа, опубликованного на сайте мэрии, муниципальное бюджетное учреждение будет создано путем изменения типа муниципального автономного учреждения «Регбийный клуб «Империя-Динамо» г. Пензы».

Главные задачи, которые поставили перед школой, заключаются в воспитании регбистов, популяризации спорта и «успешном функционировании регбийной команды».

Школа заработает с 1 января 2019 года.

Напомним, ранее о планах по ее созданию на базе «Империи» в интервью ИА «Пенза-Пресс» говорил руководитель городского комитета по физической культуре и спорту Владислав Чесноков. Он рассказал, что регбийный клуб в Пензе останется, но будет создана новая команда «Локомотив-Пенза».

Фотография: скриншот - https://pixabay.com/ru/%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B1%D0%B8-%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82-%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C-%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0-243021/

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