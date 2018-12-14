Пензенцам помогут выбрать лучшего курсанта проекта «Культ тела-3. Армия» (видео)

От пензенцев зависит, кто станет курсантом месяца. Организаторы проекта «Культ тела-3. Армия» (16+) приглашают всех желающих принять участие в голосовании, которое стартует 15 декабря. Съемочная группа телеканала «Экспресс», в свою очередь, решила помочь телезрителям. Личную историю каждого участника проекта можно будет узнать в программе «События» (16+).

В холодильнике Юлии Развозжаевой — исключительно полезные продукты. В борьбе c лишними килограммами ей пришлось распрощаться со многими вкусовыми пристрастиями. Она — та еще сладкоежка, поэтому приходится выкручиваться. Пару раз в месяц участница проекта «Культ тела-3. Армия» позволяет себе немного лакомств, правда, собственного приготовления.

«Например, конфета из обезжиренного творога, орехов и какао. Позволяю себе ее съесть с чаем, она не отражается на боках», — рассказала она.

Юлия пришла на кастинг реалити-шоу скорее ради любопытства, в итоге стремление к преображению заставило ее, юрисконсульта по профессии, оставить работу и полностью погрузиться в проект. Пензячка не жалеет о решении. Тем более, что ей уже удалось стать капитаном. Звания присваиваются в зависимости от процента сброшенного веса. Минус 17 килограммов за два месяца — женщина гордится результатом. Но еще больше рада, что, наконец, взглянула на себя по-другому. До участия в проекте, при весе 110 килограммов, она даже не задумывалась о похудении. Закрывали глаза на лишний вес Юлии и родные.

«Была на отдыхе. Мне говорили, что красивая, я верила, а на деле — тюлень на пляже. Обычно парео завязывала, втягивала живот и фотографировалась. А сейчас, глядя на первые интервью в проекте, не могут поверить, что это была я, как огромный шар. Спасибо организаторам», — призналась Юлия Развозжаева.

Поборов страхи, пересмотрев свой образ жизни и освоив новые хобби, Юлия имеет все шансы стать курсантом месяца. После контрольных замеров и взвешивания пензенцам предлагают проголосовать за лучшего, по их мнению, участника проекта.

«Участвует группа «Взвод», которую мы не снимаем, и «Спецназ». Человек, который сделает репост голосования себе на страницу, станет участником конкурса. Победителя выберут случайным образом, и его поздравят герои проекта во главе с Дедом Морозом Иваном Калмыковым, вечером 30 декабря», — рассказал продюсер «Культ тела-3. Армия» Евгений Титков.

Народный конкурс (16+) стартует в соцсетях 15 декабря и продлится неделю. Следите за новыми победами курсантов на телеканале «Экспресс».

Реалити-шоу «Культ тела-3. Армия» (16+) выходит по субботам в 10.30 и 00.30, а также по понедельникам в 17.00 и 22.00, сообщает телеканал «Экспресс».