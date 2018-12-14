В драмтеатре прошло мероприятие, посвященное открытию в Пензенской области Года театра.

Как сообщает пресс-центр облправительства, торжество началось в фойе — там студенты Пензенского колледжа искусств организовали костюмированное представление. Здесь также работала выставка, рассказывающая об истории театральных коллективов региона.

Далее свое искусство на сцене представили артисты областного драматического театра, «Кукольного дома», пензенского и зареченского ТЮЗов, театра Доктора Дапертутто.

«В нашем регионе долгие годы работают выдающиеся театральные коллективы, в том числе — замечательные театральные студии, воспитывающие молодежь. Год театра позволит нам уделять этому виду искусства еще больше внимания, совместно решать вопросы его развития в современных условиях, совершенствования театрального дела и подготовки кадров для работы в этой сфере», — отметил губернатор Иван Белозерцев.

По его словам, театральная талантливая молодежь нуждается и в хороших жилищных условиях.

«Надо поддерживать молодых профессионалов. Мною принято решение выделить семь квартир «под ключ», которые, пока в качестве служебных, министерство культуры Пензенской области распределит между молодыми работниками отрасли. Мы будем выделять квартиры каждый год, чтобы наша перспективная молодежь в сфере культуры, здравоохранения, спорта не уезжала из Пензенского региона, а оставалась на родной земле», — рассказал глава региона.

В 2019 году в Пензе планируется открыть Музей развития театрального искусства. Иван Белозерцев передал руководствудамтеатра, где будет находиться музей, будущие экспонаты — приветственный адрес и вазу с гравировкой «225 лет пензенскому театру». Юбилей учреждение культуры отметило в начале декабря.