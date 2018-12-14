В 2019 году шампанское может подорожать

В следующем году минимальная розничная цена бутылки шампанского 0,75 л может увеличиться до 202 рублей, подсчитали в Ассоциации производителей игристых вин. Оценка производилась, в том числе, с учетом роста НДС.

Как рассказали «Известиям» в организации, соответствующие расчеты уже направлены в Минфин. В ведомстве заявили, что рассматривают возможность изменения стоимости, однако решение еще не принято.

В 2016 году правительство утвердило на шампанское ценовой минимум в размере 164 рублей. С тех пор он не менялся.

Эксперты полагают, что шампанское не должно быть слишком доступным. По их мнению, минимальная стоимость бутылки не должна превышать 180 рублей. Отмечается, что в декабре средняя розничная цена на шампанское на территории России составила 511 рублей за бутылку. Тогда же был зафиксирован рост продаж игристого на 46% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.