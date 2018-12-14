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В Кузнецке огонь унес жизнь мужчины

14 декабря в 09:38 258 просмотров

В городе Кузнецке Пензенской области ночью 14 декабря произошел пожар.

По предварительным данным, на улице Железнодорожной в 00.56 в квартире на четвертом этаже пятиэтажного дома вспыхнул диван. Огонь перекинулся на пол и стены жилища. Как сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС, в результате пожара погиб 55-летний мужчина.

Кроме того, специалисты эвакуировали девять жильцов дома, среди них было двое детей, также удалось спасти трех кузнечан, которые жили этажом выше.

Тушили полыхающую квартиру 11 сотрудников МЧС с помощью четырех спецмашин. По факту случившегося проводится проверка, устанавливаются причины возгорания.

Фотография: http://58.mchs.gov.ru/operationalpage/operational/item/7774077/

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