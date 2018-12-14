Сколько пензенцам предлагают платить за вывоз мусора с 1 января?
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Большинство регионов РФ еще не определилось с тарифом на вывоз мусора

14 декабря в 09:46 192 просмотра
(ТКО).

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C 1 января 2019 года всю Россию ждет переход на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО).

Раньше плата за вывоз мусора составляла 70−80 рублей в месяц, а в некоторых субъектах он был бесплатным. С 1 января услуга станет обязательной для всех россиян, ее средний размер составит от 100 до 150 рублей. Об этом «Известиям» рассказал исполнительный директор ассоциации операторов отрасли обращения с отходами «Чистая страна» Руслан Губайдуллин.

По словам эксперта, руководство регионов испытывает сложности с определением фактической стоимости услуг по вывозу ТКО. Он считает, что объемы мусора занижаются для уменьшения тарифов. Это, отметил Руслан Губайдуллин, может привести к банкротству операторов и появлению нелегальных свалок.

Все подробности о тарифных заявках, которые подали пензенские региональные операторы в профильное управление, можно почитать здесь.


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