Большинство регионов РФ еще не определилось с тарифом на вывоз мусора

C 1 января 2019 года всю Россию ждет переход на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО).

Раньше плата за вывоз мусора составляла 70−80 рублей в месяц, а в некоторых субъектах он был бесплатным. С 1 января услуга станет обязательной для всех россиян, ее средний размер составит от 100 до 150 рублей. Об этом «Известиям» рассказал исполнительный директор ассоциации операторов отрасли обращения с отходами «Чистая страна» Руслан Губайдуллин.

По словам эксперта, руководство регионов испытывает сложности с определением фактической стоимости услуг по вывозу ТКО. Он считает, что объемы мусора занижаются для уменьшения тарифов. Это, отметил Руслан Губайдуллин, может привести к банкротству операторов и появлению нелегальных свалок.

Все подробности о тарифных заявках, которые подали пензенские региональные операторы в профильное управление, можно почитать здесь.