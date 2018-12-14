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Матвиенко: Мы не позволим, чтобы региональное телевидение прекратило работать

14 декабря в 10:03 192 просмотра

Вопрос сохранения регионального телевидения поставили ребром на заседании в Совете Федерации. Вновь поднял тему сенатор Николай Рыжков.

По его словам, в связи с отказом от аналогового вещания надо озаботиться не только тем, кто и как будет покупать цифровые ТВ-приставки (этот вопрос решается), но и не забыть о региональном телевидении.

«Важно, чтобы в первом полугодии решился вопрос региональных телевизионных компаний, которые могли бы вещать на новой основе. Если мы первую часть [приобретение ТВ-приставок] сделаем, то первый и второй каналы будут смотреть, но люди абсолютно не смогут узнать, что происходит в их областях. Важно, чтобы были решены все вопросы перевода региональных компаний на новые условия, в том числе — по выделению частот», — сказал Николай Рыжков.

Однако, по словам сенатора, решение вопроса тормозит Министерство связи РФ.

«У нас тяжелейшее впечатление от Министерства связи осталось. Мы не понимаем друг друга. До тех пор, пока оно будет занимать железобетонную позицию, мы ничего не сделаем», — заключил он.

Валентина Матвиенко согласилась, что вопрос очень важен и надо жестко прописать требования Совета Федерации по сохранению регионального телевидения.

«Константин Юрьевич, вы не включили их в мультиплекс, но надо что-то делать. Принимайте командирское решение. Мы не позволим, чтобы региональное телевидение прекратило работать», — заявила она.

Напомним, в Пензенской области аналоговое ТВ отключат 11 февраля. Многие региональные каналы поднимали вопрос о том, что они оказались вне «цифры», высказывались предложения о создании третьего регионального мультиплекса. Но для этого нет сегодня экономических возможностей в подавляющем числе регионов. Тема неоднократно поднималась на различных уровнях власти. Чиновники обещали найти решение и не оставить субъекты без местного ТВ.

Видеозапись полного выступления сенатора Николая Рыжкова можно посмотреть здесь.


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