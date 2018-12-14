Сколько пензенцам предлагают платить за вывоз мусора с 1 января?
Какой была Пенза 70 лет назад? Уникальные фото
Топ-10 советов по выбору новогодних подарков
Отзыв на книгу «В тихом омуте»
Вам будет интересно
Наши новости
Достал пистолет. У тамалинца сдали нервы при оплате коммунальных счетов
Нерешительный тамалинец получил срок за желание обрести друга
Пензенских пенсионеров «обчистили» на полмиллиона рублей
Защищал честь любимой. В Пензе подросток пойдет под суд за драку
Пензенский директор погорел на сделке и лишился крупной суммы
В Пензе вынесли приговор по громкому делу «Возрождения»
Пьяный колышлеец жестоко расправился с собственным псом
Пензенец подбил несовершеннолетнего брата на грязные дела
В Колышлее бывший заключенный отказался давать показания из-за «понятий»
Кровавая драма. Ревнивый пензенец застал сожительницу с другим

Пензенец навсегда «успокоил» пьяного брата

14 декабря в 11:06 108 просмотров

27-летнего жителя Пензы осудили за причинение смерти по неосторожности брату.

Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, в ночь с 30 июня на 1 июля братья были дома. Один из них был сильно пьян, он начал бить посуду и смотреть телевизор на высокой громкости. Мужчина попытался успокоить дебошира, но тот начал кричать на него. Тогда пензенец толкнул обидчика на диван и избил его. Через некоторое время потерпевший скончался от полученных травм.

Мужчина полностью признал свою вину. Ему назначили пять лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Адвокат пензенца подал апелляционную жалобу, которую оставили без удовлетворения. Приговор вступил в законную силу.


Главные новости Пензы на Яндекс.Новостях
Вступай в группу во ВКонтакте о Пензе
Картина дня в Telegram без спама и обсуждений
Подпишись на специальную рассылку новостей ИА «Пенза-Пресс»

Социальные комментарии Cackle
Спецпроекты
Еще...