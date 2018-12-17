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Как в Пензе изменились цены на шары, мишуру и ели? Инфографика

17 декабря в 16:01 1026 просмотров
, хлопушек, бенгальских огней, искусственных елей и гирлянд? Корреспонденты ИА «Пенза-Пресс» изучили цены в четырех магазинах города и сравнили с теми, которые были зафиксированы информагентством в 2016 году.

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Как за два года в Пензе изменилась стоимость самых популярных новогодних товаров — мишуры, хлопушек, бенгальских огней, искусственных елей и гирлянд? Корреспонденты ИА «Пенза-Пресс» изучили цены в четырех магазинах города и сравнили с теми, которые были зафиксированы информагентством в 2016 году.

В мониторинг вновь вошли четыре магазина Пензы: «Магнит» и «Бубль Гум» (пр. Строителей, 1в), «Лента» (пр. Строителей, 2б) и «Лист» (ул. Карпинского, 2). В «Бубль Гуме» и «Ленте» цены фиксировались с условием наличия карты.

Мы посчитали стоимость набора новогодних товаров по состоянию на 13 декабря 2018 года. Как и в 2016-м, в него вошли самые дешевые хлопушки, гирлянды, мишура, стеклянные игрушки, искусственная ель высотой 150 см (в «Бубль Гуме» — 180 см, так как меньше нет) и бенгальские огни. В таблице они выделены жирным шрифтом. В зеленые кружочки взяты самые низкие цены, в красные — самые высокие.

А здесь мы сравнили актуальные цены с показателями позапрошлого года. Отметим, что здесь не учитывалась стоимость тех позиций, которые отсутствовали в указанном магазине в 2016 году, а также тех, которых не стало в 2018-м. Например, в «Бубль Гуме» два года назад не продавали стеклянные шары и карнавальные маски, но теперь там не купить искусственную ель высотой 150 см — есть лишь от 180-ти и выше.

Таким образом, в трех магазинах из четырех с 2016 года стоимость новогоднего набора, состоящего из наиболее дешевых товаров, существенно снизилась.

ИА «Пенза-Пресс» предупреждает о том, что данный материал не претендует на экспертную точность — он представляет собой народный мониторинг цен.

Фотография: Фото Анны Балашовой

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