Сколько пензенцам предлагают платить за вывоз мусора с 1 января?
Какой была Пенза 70 лет назад? Уникальные фото
Топ-10 советов по выбору новогодних подарков
Рецензия на фильм «От двери в дверь»
Вам будет интересно
Наши новости
Жители ул. Бекешской боятся повторного прорыва канализационной трубы
В Сердобске установили бюст актеру Виктору Степанову
Радио «Экспресс» разыгрывает путевку в Сочи
В Пензе готовятся выпустить первый авиатренажер
В Пензе началась борьба с незаконной продажей елок
Медсестра из Пензы стала лучшим работником службы крови в стране
Пензенец побоялся лишиться машины и отдал долг
Виновного в бековской аварии наказали деньгами
Стало известно имя нового главы администрации Тамалинского района
В Пензенской области стартовал месячник борьбы с нелегальным алкоголем

Перед Новым годом «ТНС энерго Пенза» спишет пени

14 декабря в 16:33 232 просмотра
«ТНС энерго Пенза» продолжает акцию по аннулированию пеней «В Новый год — без долгов и хлопот!» (0+).

" data-title="Перед Новым годом «ТНС энерго Пенза» спишет пени — Пенза-пресс, рунет за день">

«ТНС энерго Пенза» продолжает акцию по аннулированию пеней «В Новый год — без долгов и хлопот!» (0+).

Чтобы стать участником акции, клиентам компании нужно:

— погасить основной долг за электроэнергию, сложившийся на 1 декабря 2018 года;

— оплатить текущее потребление декабря по показаниям индивидуального прибора учета электроэнергии, снятым до 23 декабря 2018 года.

В результате 1 января 2019 года на лицевом счете должно быть зафиксировано отсутствие задолженности либо переплата.

Среди тех, кто выполнит условия акции, выберут 100 потребителей. Каждому из них начислят на счет по 500 рублей. А всем участникам аннулируют пени.

«Мы регулярно проводим мероприятия, призванные поощрить активных потребителей и добросовестных плательщиков. С помощью данной акции даем возможность всем нашим клиентам начать новый 2019 год не только без долгов и проблем, но и с приятным подарком от нашей компании», — отметила заместитель генерального директора по сбыту энергии ООО «ТНС энерго Пенза» Любовь Котова.

Акция стартовала 15 ноября и завершится 31 декабря.

Подробнее об условиях вы можете узнать на официальном сайте энергосбытовой компании.

Фотография: фото предоставлено компанией ТНС энерго

Главные новости Пензы на Яндекс.Новостях
Вступай в группу во ВКонтакте о Пензе
Картина дня в Telegram без спама и обсуждений
Подпишись на специальную рассылку новостей ИА «Пенза-Пресс»

Социальные комментарии Cackle
Спецпроекты
Еще...