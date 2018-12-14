Перед Новым годом «ТНС энерго Пенза» спишет пени

«ТНС энерго Пенза» продолжает акцию по аннулированию пеней «В Новый год — без долгов и хлопот!» (0+).

Чтобы стать участником акции, клиентам компании нужно:

— погасить основной долг за электроэнергию, сложившийся на 1 декабря 2018 года;

— оплатить текущее потребление декабря по показаниям индивидуального прибора учета электроэнергии, снятым до 23 декабря 2018 года.

В результате 1 января 2019 года на лицевом счете должно быть зафиксировано отсутствие задолженности либо переплата.

Среди тех, кто выполнит условия акции, выберут 100 потребителей. Каждому из них начислят на счет по 500 рублей. А всем участникам аннулируют пени.

«Мы регулярно проводим мероприятия, призванные поощрить активных потребителей и добросовестных плательщиков. С помощью данной акции даем возможность всем нашим клиентам начать новый 2019 год не только без долгов и проблем, но и с приятным подарком от нашей компании», — отметила заместитель генерального директора по сбыту энергии ООО «ТНС энерго Пенза» Любовь Котова.

Акция стартовала 15 ноября и завершится 31 декабря.

Подробнее об условиях вы можете узнать на официальном сайте энергосбытовой компании.