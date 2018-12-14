Ягодицы и грудь вне закона: нововведения Instagram

Стало известно о том, что Instagram изменил политику в отношении размещения на страницах пикантного контента. Отныне откровенные снимки в соцсети публиковать запрещено.

Как сообщает «РЕН ТВ», администрация приложения уже перешла от слов к делу. В частности, на блокировку аккаунта пожаловалась блогер Мария Чеснокова. По словам девушки, она писала на своей странице о вопросах сексуального образования и ничего противоречащего моральным нормам и рамкам закона в ее блоге не было. Однако его заблокировали, как если бы там содержался порно-контент. Мария обратилась в администрацию Instagram с жалобой, однако ее оставили без ответа.

Все еще публикует пикантные снимки экс-солистка группы «Серебро» Ольга Серябкина. Однако она уже призналась фанатам, что ее печалит, что она не сможет разговаривать с подписчиками на откровенные темы.

Новая политика Instagram и Facebook обрела силу несколько дней назад. Теперь запрещено публиковать не только эротические изображения, но и любые посты и объявления, содержащие сексуальный подтекст, вплоть до призывов «приятно провести время».