В зимнем Городе Спутнике каждый найдет развлечение по душе

Жителей и гостей Города Спутника ждут насыщенные и интересные новогодние праздники. Компания «Термодом» совместно с «Парком Спутника» подготовила обширную развлекательную программу.

В 2018 году многие мероприятия будут проходить рядом с главной аркой и парком аттракционов. Здесь уже поставили и украсили новогоднюю елочку, еще одна, большая, установлена напротив фонтанной площади. В настоящее время специалисты заливают каток и ведут строительство ледяного городка. Ледовую площадку осветят огнями, рядом организуют пункты горячего питания и проката спортинвентаря. Вход — бесплатный.

Около арки появятся две горки — платная и бесплатная. А неподалеку от зимнего городка, напротив фонтанной площади, установили хоккейную коробку. Там уже сейчас играют дети и взрослые.

В праздничные дни жителей Спутника ждет масса интересных событий.

Так, 22 декабря в 12.00 стартует первый большой праздник. Детей и их родителей ждут катание на хаски, а также обширная развлекательная программа с участием Деда Мороза, Снегурочки и аниматоров.

В новогоднюю ночь в Спутнике пройдут грандиозные народные гуляния с дискотекой, конкурсами, Дедом Морозом, Снегурочкой и Снеговиком. Празднование начнется в 23.00 и завершится в 2.30 большим праздничным салютом.

4 января состоится большой хоккейный турнир. Любой желающий сможет собрать свою команду и принять участие в захватывающем ледовом сражении. Победителей ждут подарки от компании «Термодом».

5 января на фонтанной площади пройдет дискотека в стиле ретро. Участников ждут конкурсы и подарки, музыка в стиле 80−90-х, фаер-шоу и салют. 6 января будет организован большой парад Дедов Морозов. В его рамках пройдут фестиваль еды, фестиваль аниматоров, фаер-шоу и праздничный салют.

Каждый день на набережной будет организована развлекательная программа для детей и взрослых.

Приходите с друзьями и родственниками, участвуйте в конкурсах и веселитесь от души! Более подробная информация о мероприятиях — на сайте penza-sputnik.ru в разделе «Афиша».

Возрастные ограничения — 0+.

На видео — новогодняя ночь 2018 года. Вспоминаем, как это было, и готовимся к празднованию нового, 2019 года!