Белозерцев: Плотность малого и среднего бизнеса выросла почти вдвое

В частности, губернатор отметил рост инвестиционной активности в субъекте.

«По итогам прошлого года в Пензенской области инвестиции в основной капитал составили 72,5 миллиарда рублей — рост на 107,6%. Итоги этого года мы пока не подвели, но рассчитываем, что это будет не менее 80 миллиардов рублей, что составит 111% к уровню прошлого года», — рассказал Иван Белозерцев.

Также, по его словам, по показателю прироста объема инвестиций регион — среди лидеров в ПФО.

«За три последних года у нас почти в два раза выросла плотность малого и среднего бизнеса, сейчас она составляет 35 субъектов малого и среднего предпринимательства на тысячу жителей региона», — пояснил губернатор.

В интервью он рассказал и о достижениях в сфере агропромышленного производства, сообщил о видах выпускаемой в Пензенской области сельхозпродукции, проинформировал о мерах соцподдержки, действующих а регионе. Речь шла и о модернизации областной системы здравоохранения, о работе по созданию комфортной городской среды и благоустройству территорий, сообщает пресс-центр облправительства.