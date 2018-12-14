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Виновного в бековской аварии наказали деньгами

14 декабря в 17:26 258 просмотров
, виновного в дорожно-транспортном происшествии, в котором пострадал человек.

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В Бековском районе Пензенской области определили наказание для мужчины, виновного в дорожно-транспортном происшествии, в котором пострадал человек.

Согласно материалам дела, автомобиль Volkswagen ехал по дороге «Беково-Варварино-Тамала». В какой-то момент водитель не справился с управлением, и иномарка улетела в кювет. В результате пассажирка получила серьезные травмы, для восстановления женщине потребовалось длительное время.

Отмечено, ранее мужчина не совершал подобных правонарушений. В итоге ему назначили штраф — 10 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе Бековского районного суда.

Наказанный водитель еще может обжаловать решение суда, срок для этого не истек.


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