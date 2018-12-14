Стало известно имя нового главы администрации Тамалинского района

Александр Горшков озвучил программу по улучшению социально-экономического развития Тамалинского района и рассказал, на что будет обращено особое внимание аппарата администрации и всех заинтересованных служб.
По его словам, работа будет нацелена, в первую очередь, на создание рабочих мест, развитие промышленности, сельского хозяйства, поддержку малого и среднего бизнеса, решение вопросов трудоустройства молодежи в районе, обеспечение жильем молодых семей, модернизацию здравоохранения и образования.