Сколько пензенцам предлагают платить за вывоз мусора с 1 января?
Какой была Пенза 70 лет назад? Уникальные фото
Топ-10 советов по выбору новогодних подарков
Рецензия на фильм «От двери в дверь»
Вам будет интересно
Наши новости
Жители ул. Бекешской боятся повторного прорыва канализационной трубы
В Сердобске установили бюст актеру Виктору Степанову
Радио «Экспресс» разыгрывает путевку в Сочи
В Пензе готовятся выпустить первый авиатренажер
В Пензе началась борьба с незаконной продажей елок
Медсестра из Пензы стала лучшим работником службы крови в стране
Пензенец побоялся лишиться машины и отдал долг
Виновного в бековской аварии наказали деньгами
В Пензенской области стартовал месячник борьбы с нелегальным алкоголем
Перед Новым годом «ТНС энерго Пенза» спишет пени

Стало известно имя нового главы администрации Тамалинского района

14 декабря в 17:11 284 просмотра
, что по итогам конкурса главой администрации назначен Александр Горшков.

" data-title="Стало известно имя нового главы администрации Тамалинского района — Пенза-пресс, рунет за день">

14 декабря на очередной сессии Собрания представителей Тамалинского района Пензенской области сообщили о том, что по итогам конкурса главой администрации назначен Александр Горшков.

Александр Горшков озвучил программу по улучшению социально-экономического развития Тамалинского района и рассказал, на что будет обращено особое внимание аппарата администрации и всех заинтересованных служб.

По его словам, работа будет нацелена, в первую очередь, на создание рабочих мест, развитие промышленности, сельского хозяйства, поддержку малого и среднего бизнеса, решение вопросов трудоустройства молодежи в районе, обеспечение жильем молодых семей, модернизацию здравоохранения и образования.


Главные новости Пензы на Яндекс.Новостях
Вступай в группу во ВКонтакте о Пензе
Картина дня в Telegram без спама и обсуждений
Подпишись на специальную рассылку новостей ИА «Пенза-Пресс»

Социальные комментарии Cackle
Спецпроекты
Еще...