Стало известно имя нового главы администрации Тамалинского района

14 декабря на очередной сессии Собрания представителей Тамалинского района Пензенской области сообщили о том, что по итогам конкурса главой администрации назначен Александр Горшков.

Александр Горшков озвучил программу по улучшению социально-экономического развития Тамалинского района и рассказал, на что будет обращено особое внимание аппарата администрации и всех заинтересованных служб.

По его словам, работа будет нацелена, в первую очередь, на создание рабочих мест, развитие промышленности, сельского хозяйства, поддержку малого и среднего бизнеса, решение вопросов трудоустройства молодежи в районе, обеспечение жильем молодых семей, модернизацию здравоохранения и образования.