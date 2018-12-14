Пензенец побоялся лишиться машины и отдал долг

По данным пресс-службы регионального управления ФССП, мужчина накопил перед ребенком долг по алиментам в 100000 рублей. Приставы применяли различные меры: ограничивали в праве управления автомобилем и регистрационных действий с ним, запретили выезд за рубеж, но ничего не помогало.

В результате пристав арестовал транспортное средство должника — «Ниву». Только после этого 36-летний мужчина решился выплатить алименты.

В пресс-службе напомнили, что в настоящее время проходит акция «Заплати алименты! Подари ребенку новогодний праздник!» (0+), которая продлится до конца декабря. У тех, кто хочет сделать подарок детям, есть еще время на погашение задолженности.