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Пензенец побоялся лишиться машины и отдал долг

14 декабря в 17:45 200 просмотров

Нежелание расставаться с «железным конем» побудило жителя Пензенской области заплатить алименты дочери.

По данным пресс-службы регионального управления ФССП, мужчина накопил перед ребенком долг по алиментам в 100000 рублей. Приставы применяли различные меры: ограничивали в праве управления автомобилем и регистрационных действий с ним, запретили выезд за рубеж, но ничего не помогало.

В результате пристав арестовал транспортное средство должника — «Ниву». Только после этого 36-летний мужчина решился выплатить алименты.

В пресс-службе напомнили, что в настоящее время проходит акция «Заплати алименты! Подари ребенку новогодний праздник!» (0+), которая продлится до конца декабря. У тех, кто хочет сделать подарок детям, есть еще время на погашение задолженности.


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