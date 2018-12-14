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В Пензе началась борьба с незаконной продажей елок (видео)

14 декабря в 20:01 198 просмотров
, помимо официальных, открылись и нелегальные точки продажи елок. Их хозяева не участвовали в аукционах на право торговли или проиграли их, однако упускать возможность заработать на новогоднем настроении горожан они не стали.

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В преддверии Нового года в Пензе, помимо официальных, открылись и нелегальные точки продажи елок. Их хозяева не участвовали в аукционах на право торговли или проиграли их, однако упускать возможность заработать на новогоднем настроении горожан они не стали.

В областном центре активизировались нелегальные продавцы елок. Заработать на продаже главного символа Нового года хотят многие. Например, нелегальная точка продажи хвойных деревьев расположилась в районе Запрудный около одного из торговых центров.

«Мы выезжаем, составляем протоколы об административном правонарушении, несанкционированной торговле, стараемся бороться с этим», — рассказала начальник отдела потребительского рынка управления содействия и развития малого и среднего предпринимательства Олеся Позднякова.

Штраф за торговлю в неустановленном месте составляет 1500 рублей, но, видимо, нечистых на руку бизнесменов такие суммы не пугают. А совсем рядом работают продавцы, у которых есть разрешение на продажу. Конкуренции с нерадивыми бизнесменами, говорят, не боятся.

«Посмотрели их товар, качество не очень. Для нас это даже плюс, люди будут к нам приходить», — рассказал продавец Дмитрий Карпов.

В мэрии рекомендуют жителям покупать деревья только в официальных точках продажи. В городе их 88. У таких продавцов есть договоры на продажу елок, аренду земли, товарная накладная и порубочный билет. Также на официальных точках есть яркие баннеры и вывески, а на самих деревьях — ценники.

В ходе рейда встречались даже и те, кто раздавал елки бесплатно. Из документов — чеки на елки. Значит, деревья срублены в лесу не самовольно.

Рейды по местам несанкционированной торговли будут проходить ежедневно во всех районах города до 31 декабряВ областном центре активизировались нелегальные продавцы елок. Заработать на продаже главного символа Нового года хотят многие. Например, нелегальная точка продажи хвойных деревьев расположилась в районе Запрудный около одного из торговых центров.

«Мы выезжаем, составляем протоколы об административном правонарушении, несанкционированной торговле, стараемся бороться с этим», — рассказала начальник отдела потребительского рынка управления содействия и развития малого и среднего предпринимательства Олеся Позднякова.

Штраф за торговлю в неустановленном месте составляет 1500 рублей, но, видимо, нечистых на руку бизнесменов такие суммы не пугают. А совсем рядом работают продавцы, у которых есть разрешение на продажу. Конкуренции с нерадивыми бизнесменами, говорят, не боятся.

«Посмотрели их товар, качество не очень. Для нас это даже плюс, люди будут к нам приходить», — рассказал продавец Дмитрий Карпов.

В мэрии рекомендуют жителям покупать деревья только в официальных точках продажи. В городе их 88. У таких продавцов есть договоры на продажу елок, аренду земли, товарная накладная и порубочный билет. Также на официальных точках есть яркие баннеры и вывески, а на самих деревьях — ценники.

В ходе рейда встречались даже и те, кто раздавал елки бесплатно. Из документов — чеки на елки. Значит, деревья срублены в лесу не самовольно.

Рейды по местам несанкционированной торговли будут проходить ежедневно во всех районах города до 31 декабря, сообщает телеканал «Экспресс».


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