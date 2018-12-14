В Пензе готовятся выпустить первый авиатренажер (видео)

Пензенские конструкторы готовятся к выпуску первого авиатренажера, собранного исключительно из отечественных элементов. Он почти на 100% имитирует реальность. Учебно-тренировочный аппарат будут использовать для подготовки летчиков.

Пензенским разработчикам до завершения работы над уникальной моделью авиатренажера осталось всего несколько месяцев. Это будет современный учебно-тренировочный аппарат, собранный исключительно из отечественных деталей и комплектующих. На нем будут готовить летчиков. Тренажер способен воссоздать максимально приближенные к реальности условия.

«Шестистепенная система подвижности предназначена для обеспечения соответствия тренажера реальному самолету в части динамических характеристик, акселерационных эффектов. Эти системы имитируют наклоны, вес, вибрацию, все ощущения, которые испытывает летчик в реальном летательном аппарате», — рассказал генеральный директор ООО «ЭСВО» Илья Софьянов.

Такие тренажеры позволяют отрабатывать все действия летчиков во время полета, в простых и сложных метеоусловиях, в аварийных и внештатных ситуациях. Компания реализовала более 100 проектов различной сложности. Авиационную учебно-тренировочную технику поставляют даже за рубеж. Но основной заказчик — это Министерство обороны России.

«Сейчас в войсках находится порядка 100 пензенских тренажеров. Они успешно эксплуатируются, мы поддерживаем их состояние и модернизируем. Используются практически во всем парке самолетов России», — сказал первый заместитель генерального директор ООО «ЭСВО» Александр Васильев.

Производство авиационной учебно-тренировочной техники в Пензе возродили на базе технопарка высоких технологий «Рамеев». Организация стала правообладателем подлинной документации регионального конструкторского бюро моделирования и предприятия, которая была первопроходцем в стране по созданию отечественного авиатренажеростроения, сообщает телеканал «Экспресс».