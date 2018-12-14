Медсестра из Пензы стала лучшим работником службы крови в стране (видео)

Лучшая в стране медицинская сестра службы крови работает в Пензе. По итогам всероссийского конкурса профессионального мастерства первое место заняла сотрудница областного клинического центра Раиса Ембалаева. Несмотря на очень высокую конкуренцию, ее презентации не было равных.

Теперь Раиса Ембалаева приходит на работу в новом статусе. На финальный этап всероссийского конкурса профессионального мастерства, который проходил в Сочи, она попасть не смогла, поэтому награду ей вручили в Пензе, в кругу коллег. По их словам, когда стали известны результаты, они совершенно не удивились.

«Это все было закономерно, мы ожидали этого и были готовы. Было очень приятно узнать о ее победе. Раиса Алексеевна сама осознала всю важность процесса. Она уникальный человек как в быту, во взаимодействии с коллегами, так и в работе», — рассказал заместитель главного врача по медицинской части Пензенского областного клинического центра крови Степан Козак.

В борьбе за первое место Раиса Алексеевна обошла специалистов почти из 80 регионов. Для конкурса она подготовила презентацию, в которой рассказала о своем профессиональном пути. На станцию переливания крови медсестра попала по распределению, сразу после училища.

Сейчас работу службы крови сложно представить без современных приборов и технологий, но людей они заменить не смогут. По словам самих врачей, нужно идти в ногу со временем и передавать свои знания молодым специалистам. Накопленным за 30 лет опытом Раиса Алексеевна готова охотно делиться.

Сейчас лучшая медсестра организует работу сотрудников отдела заготовки крови и ее компонентов. Однако и сама с легкостью может провести любую процедуру.

«Многие ходят просто выполнить свой гражданский долг. Мы стараемся организовать им все условия, чтобы процессы донации, кроводачи или плазмодачи проходили комфортно», — сказала Раиса Ембалаева.

Ее победа на конкурсе профессионального мастерства стала не единственной для клинического центра крови. Пензенский проект занял третье место в номинации «Время совершать взрослые поступки», направленной на популяризацию донорства в среде молодежи, сообщает телеканал «Экспресс».