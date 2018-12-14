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В Сердобске установили бюст актеру Виктору Степанову (видео)

14 декабря в 20:17 204 просмотра
, известного своими ролями в фильмах «Михайло Ломоносов» (12+) и «Ермак» (0+). Установка бюста известному актеру стала возможной благодаря депутатам Законодательного Собрания Пензенской области.

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В Сердобске увековечили память Заслуженного артиста РСФСР Виктора Степанова, известного своими ролями в фильмах «Михайло Ломоносов» (12+) и «Ермак» (0+). Установка бюста известному актеру стала возможной благодаря депутатам Законодательного Собрания Пензенской области.

Советский актер Виктор Степанов теперь навсегда останется в памяти сердобчан. Он родился на Курилах, но родной для него стала именно Пензенская область. В Сердобске он провел свое детство. Там до сих пор живут его родственники.

«На душе стало теплее, спокойнее, потому долго шли к этому моменту», — сказала сестра Виктора Степанова Алевтина Ладухина.

Окончив сердобскую школу, актер поступил в Ростовское музыкальное училище, откуда впоследствии перевелся в Тамбов на факультет режиссуры народного театра. За свою творческую карьеру он сыграл десятки ролей, в том числе — и в кино. Популярность пришла к нему с выходом фильма «Михайло Ломоносов», в котором 36-летний сердобчанин сыграл великого русского ученого-энциклопедиста.

Также Виктор Степанов запомнился зрителю участием в таких лентах, как «Холодное лето 53-го» (16+), «Война на западном направлении» (16+) и «Ермак». В 1995-м участвовал в съемках документальных серий «Сердобск — частица России» (12+). С идеей увековечить память своего знаменитого земляка выступили жители Сердобска. Инициативу поддержали депутаты Законодательного Собрания региона.

«Мы тогда взяли на себя эту ответственность, чтобы бюст был сделан и установлен на Родине, где Виктор Степанов, учась в школе, проявил свой талант. Он всегда уважительно относился к Сердобску», — отметил председатель Законодательного Собрания Пензенской области Валерий Лидин.

«Бюст получился очень живым, многие жители сказали, что похож на Виктора Степанова в молодые годы», — сказал глава администрации Сердобска Виталий Макаров.

Церемонию открытия нового мемориала в парке «Березовая роща» завершили возложением цветов к памятнику, сообщает телеканал «Экспресс».


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