Жители ул. Бекешской боятся повторного прорыва канализационной трубы (видео)

В Пензе жители дома № 8 по улице Бекешской бьют тревогу. Они утверждают, что на протяжении двух недель подвал многоэтажки затапливали нечистоты, но ни аварийная служба, ни управляющая компания долгое время на жалобы никак не реагировали. Утечку коммунальщики все же устранили, однако от неприятного запаха не удалось избавиться.

«Приехали, прочистили, это когда третий раз вызвали аварийку. Все целый день без воды сидели, не знали, чего делать, куда обратиться. Все в течение двух недель текло под дом, а в коридоре деревянные полы без бетона», — рассказал житель Пензы Вячеслав Борисов.

Люди всерьез опасаются, что меры, предпринятые управляющей компанией, временные, и уверены, что скоро ветхие трубы вновь прорвет. Жители многоэтажки намерены обратиться в соответствующие ведомства с просьбой о проведении капитального ремонта коммуникаций, сообщает телеканал «Экспресс».