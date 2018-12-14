Жители ул. Бекешской боятся повторного прорыва канализационной трубы (видео)

«Приехали, прочистили, это когда третий раз вызвали аварийку. Все целый день без воды сидели, не знали, чего делать, куда обратиться. Все в течение двух недель текло под дом, а в коридоре деревянные полы без бетона», — рассказал житель Пензы Вячеслав Борисов.
Люди всерьез опасаются, что меры, предпринятые управляющей компанией, временные, и уверены, что скоро ветхие трубы вновь прорвет. Жители многоэтажки намерены обратиться в соответствующие ведомства с просьбой о проведении капитального ремонта коммуникаций, сообщает телеканал «Экспресс».