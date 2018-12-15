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Володин: Предложения молодых законодателей лягут в основу решений Госдумы

15 декабря в 09:53 242 просмотра
«Стратегия развития: вызов молодым» (18+), который проходит 14−15 декабря, отметил, что взгляд молодых законодателей и экспертов очень важен для преодоления вызовов, которые стоят перед государством.

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Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин на пленарном заседании форума «Стратегия развития: вызов молодым» (18+), который проходит 14−15 декабря, отметил, что взгляд молодых законодателей и экспертов очень важен для преодоления вызовов, которые стоят перед государством.

«Любое развитие сопряжено с преодолением вызовов. Преодолевая их, ускоряясь в развитии, мы будем с вами достигать нового качества государства, нового качества решения проблем. Это будет другая экономика, другое качество жизни», — сказал, обращаясь к участникам форума.

По словам Вячеслава Володина, достигнута договоренность с представителями профильных комитетов Госдумы о том, что предложения молодых законодателей и экспертов лягут в основу принимаемых решений на уровне Госдумы, сообщили в пресс-центре правительства Пензенской области.

Председатель Госдумы считает, что необходимо анализировать нормы Конституции, принятой 25 лет назад, — насколько они показывают свою эффективность, насколько реализуются.

«С нуля принимались решения, которые дальше обеспечили жизнь нашей страны, опираясь на законы. 25 лет назад народ проголосовал за Конституцию, и мы сегодня говорим о том, что это сыграло судьбоносную роль в истории нашей страны. Был сделан выбор, был определен путь, и наша страна идет по этому пути», — подчеркнул он.

Вячеслав Володин сказал, что форум должен быть не только возможностью для обсуждения, но и семинаром для обучения. Также он сообщил, что планируется его повести и в следующем году.

Фотография: http://www.pnzreg.ru/news/politika/127095/

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