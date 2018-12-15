Володин: Предложения молодых законодателей лягут в основу решений Госдумы

«Любое развитие сопряжено с преодолением вызовов. Преодолевая их, ускоряясь в развитии, мы будем с вами достигать нового качества государства, нового качества решения проблем. Это будет другая экономика, другое качество жизни», — сказал, обращаясь к участникам форума.
По словам Вячеслава Володина, достигнута договоренность с представителями профильных комитетов Госдумы о том, что предложения молодых законодателей и экспертов лягут в основу принимаемых решений на уровне Госдумы, сообщили в пресс-центре правительства Пензенской области.
Председатель Госдумы считает, что необходимо анализировать нормы Конституции, принятой 25 лет назад, — насколько они показывают свою эффективность, насколько реализуются.
«С нуля принимались решения, которые дальше обеспечили жизнь нашей страны, опираясь на законы. 25 лет назад народ проголосовал за Конституцию, и мы сегодня говорим о том, что это сыграло судьбоносную роль в истории нашей страны. Был сделан выбор, был определен путь, и наша страна идет по этому пути», — подчеркнул он.
Вячеслав Володин сказал, что форум должен быть не только возможностью для обсуждения, но и семинаром для обучения. Также он сообщил, что планируется его повести и в следующем году.