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В Пензе до конца года намерены ввести в эксплуатацию 90 000 кв. м. жилья

15 декабря в 12:14 204 просмотра

В администрации Пензы чиновники подвели предварительные итоги ввода жилья в городе за 2018 год.

В настоящее время в Пензе введено 212 тыс. кв. метров жилья, до конца года планируется довести этот показатель до 300 тыс. кв. метров, сообщили в пресс-службе горадминистрации.

«Мы должны не только выйти на эти цифры, но и дополнительно прибавить. В этих целях примите действенные меры по вводу в эксплуатацию индивидуальных жилых домов», — нацелил коллег мэр Виктор Кувайцев.

В ходе совещания собравшиеся также обсудили мероприятия по обеспечению детей местами в детсадах. По данным управления капитального строительства города, в настоящее время продолжается строительство нового корпуса детского сада на улице Макаренко, 20.

Кроме того, разработана проектно-сметная документации на возведение детского сада на улице Депутатской. Также планируется построить корпусы детсадов на улицах Измайлова, Антонова и Набережной реки Мойки.

«Займитесь сбором исходных данных, в том числе необходимо определить габариты необходимого земельного участка для возведения детского сада на 400 мест в районе ГПЗ -24», — поручил глава администрации города.


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