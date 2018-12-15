Кувайцев: Тротуары надо проектировать с учетом ширины снегоуборочной техники

Виктор Кувайцев назвал несколько адресов, где дворы находятся в ненадлежащем состоянии. В их числе — улицы Ладожская, 123, 135, 154, Фрунзе, 23, 26, 28, Ленина, 25, 8 Марта, 25, 27, Фурманова, 21, Карпинского 13, 15, 17, Ухтомского, 3, 3-Б, 5, Измайлова, 43, 45, 45а, 45б, 45в, Ленинградская, 1, 2, 3, Попова, 20 и другие, сообщили в пресс-службе горадминистрации.

Мэр поручил главам районов побеседовать с руководителями ТСЖ и управляющих компаний, ответственных за уборку снега на этих территориях.

«В случаях, когда управляющие компании не реагируют на замечания по поводу состояния внутридворовых территорий, привлекайте Гостехстройжилинспекцию», — заявил градоначальник.

Кроме того, Виктор Кувайцев обратил внимание на ширину пешеходных дорожек.

«При подготовке документации на реконструкцию улично-дорожной сети города в следующем году тротуары следует проектировать такой ширины, которая позволит проводить механизированную уборку, в таком случае будем более оперативно наводить порядок», — сказал он.