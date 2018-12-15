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Пензенцы еще могут оформить техпаспорт на дом с большой скидкой

15 декабря в 14:19 206 просмотров

За 2018 год в Пензе ввели в эксплуатацию 99,2 тысяч кв. м. индивидуального жилья. В настоящее время при оформлении техпаспорта на дом действует скидка.

Стоимость документации составит 3500 руб., обычная цена — 8000 руб. Скидка будет действовать до конца года, сообщили в пресс-службе горадминистрации.
Мэр Пензы Виктор Кувайцев поручил усилить разъяснительную работу с гражданами по поводу данной возможности.

«Надо больше общаться с населением, выезжать в частный сектор, объяснять порядок действий по вводу домов в эксплуатацию, рассказывать о таких акциях», — сказал он.

Сейчас обходы жителей проводятся раз в неделю, на следующей неделе, по поручению градоначальника, их будут совершать в два раза чаще.

Фотография: http://www.penza-gorod.ru/news/do_kontsa_goda_penzentsy_mogut_oformit_tekhpasport_na_dom_za_poltseny/

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