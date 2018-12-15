Пензенцы еще могут оформить техпаспорт на дом с большой скидкой

За 2018 год в Пензе ввели в эксплуатацию 99,2 тысяч кв. м. индивидуального жилья. В настоящее время при оформлении техпаспорта на дом действует скидка.

Стоимость документации составит 3500 руб., обычная цена — 8000 руб. Скидка будет действовать до конца года, сообщили в пресс-службе горадминистрации.

Мэр Пензы Виктор Кувайцев поручил усилить разъяснительную работу с гражданами по поводу данной возможности.

«Надо больше общаться с населением, выезжать в частный сектор, объяснять порядок действий по вводу домов в эксплуатацию, рассказывать о таких акциях», — сказал он.

Сейчас обходы жителей проводятся раз в неделю, на следующей неделе, по поручению градоначальника, их будут совершать в два раза чаще.