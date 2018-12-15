В Пензе вспыхнул жилой дом

15 декабря в частном секторе в районе Маяка в Пензе произошел пожар.

Сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера в 11.50 от очевидца. Он рассказал, что на ул. 3-й проезд Зарубина на одном из домов горит кровля. На место приехали шесть пожарных расчетов, огонь тушили 22 сотрудника МЧС.

По данным пресс-службы ведомства, в результате выгорело чердачное помещение по всей площади деревянного дома. Причины случившегося предстоит выяснить специалистам.

В СМИ появилась информация, что из горящего строения спасатели вызволили пенсионерку. Подробных сведений об этом пока нет.