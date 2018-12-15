В Пензе впервые прошел форум МФЦ

15 декабря в Пензе прошел первый региональный форум Многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг.

Форум открыл председатель правительства области Николай Симонов. Он отметил, что с каждым годом деятельность многофункциональных центров области совершенствуется.

«Мы впервые проводим подобный форум, надеюсь, он станет хорошей традицией, ведь конечная цель работы МФЦ — благополучие жителей Пензенской области», — сказал он.

В ходе мероприятия его участники обсудили планы на 2019 год, расширение спектра предоставляемых услуг и особенности межведомственного взаимодействия, сообщили в пресс-службе горадминистрации.

Также на форуме подвели итоги конкурса на лучший МФЦ области, им стал многофункциональный центр Пензы.

«МФЦ показали свою эффективность, центры пользуются популярностью у жителей города, это современный и удобный способ получить оформить нужные документы в одном месте. Мы постоянно работаем над увеличением количества муниципальных услуг», — отметил мэр Пензы Виктор Кувайцев.

По данным пресс-службы министерства экономики Пензенской области, за 11 месяцев 2018 года оказано более 1 млн 300 тысяч услуг, ежедневно в многофункциональные центры обращается около 5000 человек.