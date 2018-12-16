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Белозерцев подвел итоги визита пензенской делегации в Китай (видео)

16 декабря в 17:28 206 просмотров
, что у Пензенской области — большой экспортный потенциал. Но правительству и главам муниципальных образований стоит активнее работать в области стимулирования пензенских компаний к поставке своей продукции в Китай. Особенно важна такая деятельность в области сельского хозяйства.

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Глава региона Иван Белозерцев отметил, что у Пензенской области — большой экспортный потенциал. Но правительству и главам муниципальных образований стоит активнее работать в области стимулирования пензенских компаний к поставке своей продукции в Китай. Особенно важна такая деятельность в области сельского хозяйства.

«Прошли встречи с советником посланника посольства РФ в КНР, торговым представителем России в Китае. На встречах поднимался вопрос наличия на территории Китая представителя от области, который мог бы оперативно взаимодействовать с потенциальными компаниями. Представители могут посещать выставки, изучать ассортимент выставляемой продукции, фотографировать экспозицию, информировать корпорацию развития о необходимости принять участие в той или иной выставке», — рассказал губернатор.

Иван Белозерцев дал поручения членам правительства и министрам проанализировать, в каких экономических выставках в Китае пензенским предприятиям следует принять участие. Губернатор рекомендовал особое внимание уделить таким направлениям, как сельское хозяйство и пищевая промышленность, и активно привлекать к участию пензенские предприятия, сообщает телеканал «Экспресс».


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