Не стало актера из «Кривого зеркала» Обида Асомова

На 56-м году ушел из жизни актер Обид Асомов, снимавшийся в юмористической телепередаче «Кривое зеркало» (18+).

Об этом сообщает Russia Today со ссылкой на пресс-службу Минздрава. Комик скончался в одной из больниц Ташкента, куда был доставлен с острым сердечным приступом.

Артист Евгений Петросян опубликовал в Instagram видео, в котором выразил соболезнования в связи со смертью Обида Асомова.

«Я соболезную всем близким его, всему народу узбекскому. Я думаю, что мы потеряли бесценного артиста», — отметил он.

Евгений Петросян сказал, что Асомов был человеком, источавшим радость и дарившим людям улыбки, а юмор в нем «бесконечно буйствовал фейерверком».