Белозерцев: Именем Лермонтова можно было назвать оба аэропорта

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев в интервью ТАСС рассказал о своем отношении к историческому наследию, о том, как уберечь детей от негативного влияния соцсетей, индивидуальном подходе в решении демографических вопросов, а также подтвердил, что до 2020 года проблема обманутых дольщиков будет исчерпана.

Интервью началось с вопроса об участии Пензенской области в проекте по присвоению аэропортам имен выдающихся исторических личностей «Великие имена России» (6+). Имя поэта Михаила Лермонтова стало бесспорным лидером в регионе, однако, отмечает ТАСС, Пензенскую область «обошли» в самом финале — больше голосов было отдано за присвоение имени Лермонтова аэропорту Минеральных Вод.

По мнению губернатора Ивана Белозерцева, именем великого поэта можно было назвать оба аэропорта, в этом нет противоречий.

— Иван Александрович, в последние месяцы жители страны активно участвовали в проекте «Великие имена России», по итогам которого 47 аэропортов получат имена выдающихся людей. Пенза и Минеральные Воды — два места, где больше всего почитают «луну русской поэзии» Михаила Лермонтова. Но победу с минимальным отрывом одержали ваши конкуренты. Будете оспаривать этот результат?

— Оспаривать не буду. Немало лет Лермонтов провел на Пензенской земле, его тело находится в Пензенской области, и мы свято чтим память поэта. Каждый год проводим «Лермонтовские чтения» и «Лермонтовский праздник поэзии», который собирает до 30 тыс. слушателей в «Тарханах». Это, конечно, дает возможность влиять на воспитание нашей молодежи. Недавно открытой в Пензе школе мы присвоили имя Лермонтова, сделали гуманитарный уклон в обучении.

Нам бы хотелось, чтобы аэропорт носил имя Лермонтова. Мы активно участвовали в проекте, вся область была погружена в эту работу. Несмотря на нашу высокую активность (было организовано около 30 точек для голосования в торговых центрах, на улицах), население Ставропольского края в два с лишним раза больше, и они одержали верх.

— Стало быть, сдадитесь?

— Можно было назвать именем Лермонтова оба аэропорта. Это не противоречит федеральному законодательству. Но сейчас идет второй тур, и Пензенская область выбирает другое имя великого земляка своей воздушной гавани.

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